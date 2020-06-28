У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької (історична місцевість Позняки) спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Розташовується він поряд із іншим будинком, де 21 червня стався вибух.

Детальніше про пожежу на Позняках

Про інцидент першою повідомила місцева мешканка Катерина Дяченко. Відповідний допис з’явився на її фецсбук-сторінці. Згодом у мережі з'явилися й інші повідомлення.

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У коментарях очевидці уточнюють, що пожежа виникла в будинку, розташованому за тим, де 21 червня стався вибух.

Місце пожежі на Позянках у Києві (Фото з соцмереж)

Судячи з фото, яке публікують у мережі. Займання сталося на верхніх поверхах (12 – 13 поверхи). За інформацією ресурсу "Київ оперативний", полум'я перебралося на поверх вище. На місці зараз працюють пожежники.

Суспільне повідомляє, що рятувальники отримали виклик о 16:12. На місце події виїхали 7 автомобілів ДСНС.

Водночас біля будинку лікарі "швидкої" дали заспокійливе мешканці квартири, що горить, пише "Українська правда".

Пожежа на Позняках у Києві: відео

Коментар ДСНС

Причини займання наразі є невідомою. Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі 24 каналу зазначила, горить балкон в одній із багатоповерхівок у Дарницькому районі.

Інформації про жертв чи потерпілих наразі немає. Більше інформації вона пообіцяла оприлюднити згодом.

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