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      Позов Коломойсього щодо Приватбанку: як реагують у команді Зеленського та чи є запасний варіант

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      Господарський суд Києва почав розглядати справу Приватбанку по суті. Його провели у закритому режимі. Поки іншого рішення про порядок розгляду не ухвалили. Та й взагалі до розгляду справи не дійшли, зробили перерву до 8 жовтня.

      Рішення про те, де розглядати позов Ігоря Коломойського ухвалить Верховний суд. На це йому треба щонайменше пару місяців.

      Читайте також: Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну

      Перед будівлею суду активісти влаштували виставку однієї картини – фото полотна "Здирання шкіри з продажного судді" нідерландського художника. Це зробили в нагадування суддям, які починають розгляд справи Приватбанку.

      Активісти принесли картину на засідання суду
      Активісти принесли картину на засідання суду

      Що вимагає Коломойський? Колишні акціонери Ігор Коломойський і його ж офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу банку державою. Хоч про державну допомогу тоді нібито вони самі і попросили.

      Згодом Коломойський заявив, що на ексвласників Приватбанку тиснули і змусили продати банк. Вважає, що його обікрали і вимагає компенсації у 2 мільярди доларів – це близько 50 мільярдів гривень.

      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський

      Що було зі справою Приватбанку раніше? Перед президентськими виборами сумнозвісний Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Коломойського про неправомірність приватизації. Тодішній гарант Петро Порошенко публічно засудив таке рішення. І за цим фактом у ДБР відкрили провадження.

      У Зеленського заговорили про компроміс з Коломойським

      Тим часом в оточенні президента Зеленського заговорили про можливий компроміс із олігархом. Про це обмовився прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю американським журналістам. Згодом пояснив, що поки лише вивчають ситуацію. Експерти навіть не беруться прогнозувати, яким може бути цей компроміс.

      До теми: Гончарук розкритикував британське видання через необ'єктивну інформацію

      Кажуть, навіть у випадку ухвалення рішення на користь Коломойського в України є запасний варіант – не платити з бюджету, а продати Приватбанк.

      Такий банк може бути проданий іноземному інвестору після його юридичної очистки досить дорого. Цих коштів може вистачити, щоб покрити витрати по компенсації,
      – говорить економічний журналіст Олександр Крамаренко

      МВФ чекає на розвиток справи по Приватбанку

      Минулого тижня з України поїхала місія Міжнародного валютного фонду. Переговори про нову програму фінансової допомоги на три роки ще тривають. Експерти вважають, там чекають на розвиток справи Приватбанку. Бо українській владі дали зрозуміли – жодних поступок олігарху не може бути.

      Що відомо про Приватбанк? Найбільший банк в Україні націоналізували у грудні 2016 року. Держава вклала 155 мільярдів гривень, аби врятувати його від банкрутства – нібито на прохання самих же власників Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

      Та згодом під час незалежного аудиту компанія Kroll виявила, що олігархи просто перед передачею банку державі вивели з нього 5,5 мільярдів гривень, а це приблизно дорівнює 5% ВВП.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Олексій Гончарук Приватбанк Судді
      Джерело: 24 канал
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