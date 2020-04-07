Позов на Лукашенка: чоловік написав заяву на президента після смерті матері від COVID-19

У Білорусі син померлої від коронавірусу жінки написав заяву на Олександра Лукашенка. Чоловік вимагає у правоохоронців порушити кримінальну справу проти білоруського президента через його нібито бездіяльність.

Зі слів чоловіка, про смерть матері він дізнавався від знайомих лікарів. Про це повідомили у Belsat.eu.

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Мати позивача Олександра Лідія Матвєєва пішла з життя 2 квітня 2020 року у 68-річному віці. Сам же медзаклад жодних офіційних коментарів не надавав. Жінка лежала у відділенні неврології в Вітебської обласної клінічної лікарні кілька тижнів. Після МРТ у Лідії виявили доброякісну пухлину на хребті.

Провели операцію, вона пройшла успішно. І буквально через 2 дні вона почала кашляти, піднялася висока температура. Діагноз змінювали тричі,

– розповів син.

Сам Олександр живе у Франції і не може приїхати в Білорусь через закриті кордони. Він регулярно підтримував зв'язок з матір'ю телефоном. Згодом про стан жінки його інформували родичі. Діагноз "коронавірус" їй поставили вже після смерті.

Син зазначив, що Лукашенко, перебуваючи на посаді, не вжив всіх необхідних заходів, аби захистити населення від поширення смертельної недуги. Матвєєв вважає, що білоруська влада навмисно приховує від людей інформацію про померлих від вірусу. І наголошує, що державі потрібен карантин.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про коронавірус в Білорусі? Сьогодні Наразі у Білорусі зафіксовано 700 випадків коронавірусу, 13 людей померли, 53 – видужали.



Білорусь живе звичайним життям і жорсткі карантинні заходи для боротьби з коронавірусом тут не запроваджують. Натомість зовсім протилежну ситуацію можна спостерігати у сусідок країни – України, Польщі, Литви, Латвії та навіть Росії.



На переконання Лукашенка, закриття кордонів нічим у боротьбі з коронавірусом не допоможе. Він назвав такі заходи "дурістю несусвітньою", а сам коронавірус – "психозом",



Однак деякі заходи запровадили. Зокрема, білоруська влада наполегливо рекомендує своїм громадянам не покидати країну. А ті особи, що прибули з країн, де зафіксували випадки коронавірусу, повинні перебувати на самоізоляції упродовж 14 днів. Водночас карантин запровадили у місцях, де виявили хворих на коронавірус, – мовиться про гуртожитки тощо.



Крім того, білоруська влада розіслала рекомендації кафе та ресторанам щодо роботи в нових епідемічних умовах. Ті працюють, як і раніше, без жодних карантинних обмежень. Також у звичному режимі продовжують працювати кінотеатри, концертні зали та інші місця розваг, однак подекуди змінили розсадку глядачів.



Громадський транспорт у Мінську змінив роботу – в години пік додано додаткові одиниці. А вишам рекомендують починати заняття пізніше, щоб не змішувати потоки студентів і тих, хто йде на роботу / з роботи.



Єдиним спортивним змаганням, яке призупинили через коронавірус, є чемпіонат Білорусі з баскетболу, проте хокейна та футбольна першості тривають. Щоправда, відомо, що на коронавірус захворіли кілька білоруських спортсменів.



МОЗ Білорусі заявляє, що сьогодні ситуація з коронавірусом у країні – спокійна, абсолютно контрольована. А ті заходи, які вони запровадили, дозволили не допустити пікоподібного зростання кількості хворих.