Позов "Ощадбанку" проти Росії: Кремль оскаржив рішення Міжнародного арбітражу

У французьких судах Росія оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо стягнення 1 мільярда доларів на користь українського "Ощадбанку". Наразі цей розгляд триває.

Як розповіли у російському Міністерстві юстиції, у межах оскарження категорично спростовують компетенцію арбітражів на розгляд подібних позовів.

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Крім того, представники міністерства переконують, що українська сторона нібито не повідомила Російську Федерацію в порядку, встановленому відповідними міжнародними конвенціями. За запевненням росіян, Україна мала повідомити про розгляд заяви про визнання та приведення вищезазначеного рішення у виконання на території України.

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Стосується це судовий процес збитків, які зазнав український банк внаслідок російської окупації Криму. Розпочався він у січні 2016 року, коли "Ощадбанк" подав повідомлення про арбітражний розгляд проти Росії згідно з Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 1976 року.

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26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації на користь "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів. Так трибунал у Парижі задовольнив вимогу щодо компенсації збитків українському банку. Сума відшкодування становила власне тих 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховувати з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

Згодом голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний повідомив, що сума штрафу, який Росія має виплатити за захоплення майна банку у Криму, щодня зростає на 97 тисяч доларів або на 2,7 мільйона гривень.

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У Росії рішення суду не визнають і відмовляються відшкодовувати збитки, оскільки арбітраж нібито не має юрисдикції розглядати такі справи.

23 липня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив прохання "Ощадбанку" про визнання та надання йому дозволу щодо виконання рішення Міжнародного арбітражу.

Що відомо про російську окупацію Криму? У лютому 2014 року на півострові за ініціативою Кремля з'явилися так звані "зелені чоловічки" – кадрові російскьі військові та спецпризначенці. Оскільки тоді в Україні ситуація була нестабільною (Євромайдан, втеча колишнього президента Януковича та зміна влади), то вони з 20 лютого взяли півострів під свій контроль. Україна цьому не могла ніяк завадити, адже тоді не мала ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії, яку руйнували роками.



У березні того ж 2014-го Росія провела так званий "референдум" щодо статусу півострова. Ані Україна, ані ЄС, США та багато інших країн не визнали результати цього псевдоголосування. Проте за деякий час господар Кремля Володимир Путін оголосив про нібито "приєднання" Криму до Росії.