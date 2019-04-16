Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров

Що не день, то у стрічці з'являється прізвище колишнього працівника ДФС Романа Насірова. Він не дає про себе забувати, і, схоже, тепер основний вид його діяльності – позиватися до всіх, кого тільки можна.

У першому турі президентських виборів 2,5 тисячі українців віддали свої голоси Роману Насірову. Голосували вони серйозно чи "по приколу" – нам вже не дізнатися.

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Зрештою останнє місце – не такий вже поганий результат. Але, враховуючи постійні скарги Насірова на несправедливість та його прагнення боротися із системою, мабуть, варто було б кандидату у президенти подати до суду та оскаржити результат. А що? Він у цій справі профі.

Згадаймо з ким судиться пан Насіров. По-перше, він добився того, аби його поновили на посаді голови ДФС. Нагадаємо, що Насірова офіційно звільнили у січні 2018 року, хоча відсторонили ще в березні 2017 року після підозри НАБУ щодо причетності до газових схем Онищенка. І отой суд, обрання запобіжного заходу, ковдри в клітинку – шоу, яке ще довго пам'ятатиме вся країна.



Роман Насіров у залі суду

Те шоу, до речі, і стало причиною ще одного судового процесу у "боротьбі із системою" Романа Насірова. Адже коли йому оголосили підозру, у чиновника раптово прихопило серце. Їздити до суду він не бажав, бо у лікарняній палаті як-не-як комфортніше.

Але лікарі документально підтвердили, що ніякого інфаркту у нього не було. Пацієнт просто симулював хворобу, тож, міг бути присутнім у залі суду.

Лікар-кардіолог Максим Соколов, який підписав цю медичну довідку, був змушений відповідати перед Насіровим за свою професійну діяльність. Екс-очільник ДФС подав на нього позов на стягнення першого мільйона гривень компенсації. Спочатку позивався до Шевченківського районного суду столиці, який позов відхилив, але не зупинився і пішов в Апеляційний, де також справу програв.



Роман Насіров позивається проти свого лікаря

На захист Соколова стала громадськість, адже такі позови – це дуже небезпечна тенденція. І в майбутньому вони можуть стати гарним інструментом тиску на медиків. Варто зазначити, що фейкові діагнози чиновників, які опиняються під слідством та свідомо симулюють хвороби, аби уникнути відповідальності, стали вже звичною практикою. А започаткував її покійний нині екс-ректор податкової академії Петро Мельник і мав потому чимало гідних послідовників.

Але кардіолог Соколов не побоявся спростувати фейковий діагноз, і за це був змушений ходити на судові засідання. Та Насіров пообіцяв, що не здаватиметься, і судитиметься далі. А ще Роману не дає спокою той факт, що його британські рахунки на 300 тисяч доларів, віднайдені детективами НАБУ, опинились під арештом. І це стало черговим приводом для судового позову.

Подав він його до Окружного суду столиці на міністра юстиції Павла Петренка, за те, що той допоміг ті гроші відшукати. Позивач Насіров просить суд визнати протиправним те, що міністр організував виконання запиту Шевченківського райсуду на підставі Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом.



Павло Петренко

І якщо ви гадали, що на цьому історія зупинилася, то ні. Під роздачу потрапив ще й Кабмін. Насіров не може змиритися з тим фактом, що саме зараз уряд проводить конкурси на посади очільників Державної митної та податкової служб.

Він знов подав позов до Окружного столичного суду, аби той визнав розпорядження Кабміну про конкурси неправомірним, тобто скасував їх. В уряді відреагували та назвали це спробою зриву реформ ДФС. Хоча, власне сам суд ще не визначився чи відкривати взагалі провадження у цій справі.

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Отже, як бачимо, пану Насірову приносить велике задоволення судитися та боротися з системою. Шкода, що за часів його очільництва у ДФС він так не боровся із систематичною корупцією у відомстві. Але, напевне, часу бракувало, а от зараз – його вдосталь. Тож бажаємо Насірову натхнення у написанні чергових судових позовів. Нам справді дуже цікаво за цим процесом спостерігати.