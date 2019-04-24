Позови проти Порошенка: в чому підозрюють президента і що йому загрожує?

Одразу після завершення президентських виборів, які чинний президент Петро Порошенко програв, проти нього подали два позови. Про підозри проти Порошенка і перспективи розслідування – в матеріалі 24 каналу.

Бездіяльний президент і тиск на суддів

Перший позов проти Порошенка подав суддя Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати його бездіяльність на посаді президента і стягнути за це матеріальну шкоду. Зокрема, стверджується в позовній заяві, Порошенко протягом лютого-березня 2019 року всупереч вимогам закону про судоустрій і статус суддів не видав указ про призначення позивача суддею. А це позбавляє суддю права на працю та доплати за вислугу років.

Читайте також: Досягнення і провали Порошенка: що зробив президент для України за 5 років

Другий позов подали судді Окружного адміністративного суду Києва – до Касаційного адміністративного суду Верховного суду і заяви керівництву Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань. Судді вимагають розпочати процедуру імпічменту президента Порошенка. Також відкрити кримінальні провадження проти Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка і голови Нацбанку Якова Смолія.



Судді вважають, що при націоналізації "Приватбанку" Порошенко тиснув на них

Судді вважають, що в їхню діяльність намагалися втрутитися. У заявах судді зазначили, що заява Порошенка, якою він розкритикував рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації "Приватбанку", є нібито прямою загрозою судовій системі України. Судді стверджують, що резонансні дії Порошенка, Смолія і Петренка були здійснені для тиску на них. Колегія суддів переконана, що в діях представників влади є склад злочину, передбаченого 109 статтею ККУ "Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Тиск на суди здійснювали майже всі президенти

Як стверджує юрист-кримінолог Анна Маляр, якщо в суддів є факти і докази тиску на них з боку президента Порошенка, то важливо заради щеплення для наступних глав держави такі факти доводити. Щоб це не були просто заяви.

Читайте також: Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?

Судова гілка влади повинна бути незалежною. Попередні, мінімум, два президенти намагалися сконцентрувати в своїх руках владу саме над судовою гілкою. Це, зрозуміло, не стосувалося побутових справ звичайних громадян. Передусім, переділу величезного майнового комплексу,

– зауважує Анна Маляр.



Янукович крутив судами, як хотів, і повністю підім’яв судову гілку під себе

Що стосується позову про бездіяльність Порошенка, то це наслідки внесених змін до Конституції під час судової реформи. Анна Маляр нагадує, що норму, згідно з якою президент підписує остаточні укази про призначення суддів, критикували. На її думку, це узурпація влади. Натомість захисники цієї норми стверджували, що президент гратиме роль англійської королеви. Обирає суддів Вища рада правосуддя, а президент формально ставить підпис.

Читайте також: "Самопоміч" готує закон "Про президента": що про це відомо

"Позов судді про бездіяльність Порошенка показує, що президент в питанні призначення суддів – все ж не англійська королева і має вплив. Може поставити свій підпис або ні. Може зробити це вчасно або із затримкою. Це механізм, який сіє сумнів у незалежність судової влади. Елемент керованості", – переконана Анна Маляр.

Процедура імпічменту не підлягає виконанню

"Імпічмент", зауважує Маляр, дуже електорально вдячна тема, тим більше перед парламентськими виборами. Але від виборців приховують головне у цій темі. Прийняття закону про імпічмент в рамках чинної Конституції, на її переконання, навпаки посилить позиції президента.

Розвінчую міфи. У нас є закон, який врегульовує процедуру імпічменту – "Про регламент Верховної Ради". В главі 30 детально прописано процедуру імпічменту на виконання відповідної норми Конституції. Але реалізацію імпічменту унеможливлює встановлена Конституцією процедура. І новий закон ніяк не спростить цю процедуру,

– зазначає Маляр.



Зібрати в парламенті 340 голосів нереально

Для ухвалення рішення Верховної Ради про імпічмент необхідно три умови:

1) три чверті голосів від конституційного складу парламенту;

2) висновок Конституційного Суду щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент;

3) висновок Верховного Суду про те, що діяння, у яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Цю процедуру практично неможливо виконати. Маляр нагадує: зібрати 340 голосів нардепів, згоду Конституційного Суду і Верховного Суду не вдалося навіть за імпічмент Януковича. Хоча його злочини були очевидні.

Які перспективи розслідування позовів проти Порошенка?

Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій караються позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Що стосується бездіяльності, то це, вочевидь, адміністративне порушення.

Втім, Анна Маляр наголошує: наразі відкрити кримінальні провадження проти Порошенка неможливо. За словами юриста, згідно з Конституцією, поки президент зберігає повноваження, проти нього не можна відкривати кримінальні провадження. Тобто до інавгурації новообраного президента кримінальні справи проти Порошенка відкрити не можна. Але після того цілком імовірно.



На Порошенка хочуть тиснути постійними судовими позовами

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко вважає, що Порошенка хочуть замотати по судах. За його словами, позови проти Порошенка – це довгі руки колишнього соратника Януковича, юриста Андрія Портнова.

Судді раді старатися. Тому що Порошенко не виконав закон, оскільки був упевнений, що виграє вибори. Тепер це стало порушенням закону президентом. І ці порушення навалюватимуться на Порошенка, як сніжний ком. Він буде регулярно ходити в прокуратуру, давати пояснення. Але це нічим не закінчиться. Для всіх політиків важливо не посадити Порошенка, а побачити, як він виправдовується,

– переконаний Віктор Небоженко.