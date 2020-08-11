Адміністрація одеського морського порту провела переговори з потенційними учасниками закупівлі послуги із підняття та переміщення затонулого судна Delfi, в яких взяли участь 6 компаній і одна з приватних запропонувала здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Тож сторони підписали тристоронній договір, одна компанія виконуватиме підйом – інша це профінансує.

Наразі є інформація, що такий договір підписаний з компанією "Краншип", яку фінансуватиме компанія "Бруклін-Київ". Роботи з підняття судна будуть здійснені за небюджетний кошт. Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила журналістка Ольга Баклаженко.

До теми За підняття танкера Delfi заплатить приватна компанія

За словами журналістки, ці роботи є частиною PR-кампанії мера Одеси Геннадія Труханова, в якого нібито є побоювання стосовно місця в Раді.

"Танкер підніматимуть за допомогою техніки. Як відомо, розпилу не буде, адже проти нього категорично виступають політики та місцеві жителі. Також були випробування підняття танкера за допомогою кранів, адже вже був досвід, коли під час роботи рвалися троси. Виникали підозри, що причини проблеми були не зовсім простими", – зазначила Баклаженко.



Вона повідомила, що в найближчі два тижні судно повинні підняти. Спочатку танкер потрібно вирівняти та закрити в ньому пробоїни, а потім стоятиме питання яким чином вивезти затонуле судно з пляжу. Загалом є дуже багато технічних питань, які мали б бути вирішені до вересня.

Довідка. В червні Володимир Зеленський прибував в Одесу та наполягав на піднятті танкера, протягом найближчих тижнів.

Що відомо про танкер Delfi