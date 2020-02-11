Пранк про коронавірус підірвав мережу: жартівнику загрожує 7 років в'язниці – деталі та відео

Росіянина Кароматулло Джаборова заарештували 10 лютого за хуліганство – його можуть посадити до в'язниці на 7 років. Джаборов налякав пасажирів у метро в Москві жартом про коронавірус.

Інцидент стався 2 лютого. Джаборов, який вважає себе пранкером (тобто, людиною, яка влаштовує іншим людям розіграші), у вагоні метро в столиці Росії впав на підлогу та імітував судоми. Відео стало вірусним та шокувало користувачів мережі.

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Зауважимо, що у чоловіка були спільники: щоб підняти серед пасажирів паніку, вони бігали та кричали, що у Джаборова – новий китайський вірус.

Відео пранка з коронавірусом у метро Москви:

До слова, відеозапис пранку з інстаграму та ютубу Джаборова вже видалено. Сам жартівник пояснював, що не передбачав такої реакції суспільства та влади, а лише хотів привернути увагу до проблеми коронавірусу в Росії та наголосити на необхідності носити маски.

10 лютого Джаборова затримали, пише "РБК-Россия". Цього ж дня суд ухвалив йому запобіжний захід – тримання під вартою до 8 березня. Згодом затримали двох його спільників, інших ще розшукують.

За російським законодавством, Джаборову загрожує великий штраф, громадські роботи або ув'язнення аж до 7 років.



Міфи та правда про коронавірус із Китаю / Інфографіка 24 каналу

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