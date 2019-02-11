Пранкери зібрали сотню людей на мітинг за вигаданого кандидата: відео

В Одесі та Києві пранкери розіграли сотні людей, зібравши на мітинг за кандидата, якого не існує. Організатори обіцяли заплатити по тисячі гривень, а ще 70 гривень бонусом за кожного приведеного друга.

За інформацією видання "048", кілька днів тому у групах студентів у Viber і на сайтах оголошень з'явились повідомлення з пропозицією заробити.

Читайте також: Бляяяяяяха: Ірина Луценко знову відзначилася у Раді – відео

В умовах було зазначено, що треба постояти на мітингу в підтримку кандидата в президенти Сергія Філатова. Однак такого ЦВК не реєструвала.



Оголошення про заробіток на мітингу



Пранкери розіграли людей

Коли сотні мітингувальників зібралися на призначено місці, організатори до них так і не вийшли. А пізніше повідомили, що кандидат провалився в люк і помер.



Пранкери написали, що кандидат провалився в люк і помер

"Особливо засмученим був чоловік, який привів з собою 270 людей, адже за кожного залученого обіцяли премію", – йдеться на сайті видання.



Сотні людей за гроші зібрались в Одесі

Під час мітингів координатори стежили за людьми через камери спостереження і тримали з ними зв'язок телефоном. Потім представилися журналістами й запитали, чому мітингарі підтримують саме цього кандидата.



Людям обіцяли заплатити 1000 гривень

Відео: сотня людей зібралися на мітинг за вигаданого кандидата (кадри містять ненормативну лексику)





Президентські вибори 2019: головні дати

Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня. Українці сьомий раз обиратимуть голову держави. Згідно з Конституцією обраний президент пробуде на посаді щонайменше 5 років.