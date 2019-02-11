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      Пранкери зібрали сотню людей на мітинг за вигаданого кандидата: відео

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      Сотні людей зібралися на мітингу
      Сотні людей зібралися на мітингу / www.048.ua

      В Одесі та Києві пранкери розіграли сотні людей, зібравши на мітинг за кандидата, якого не існує. Організатори обіцяли заплатити по тисячі гривень, а ще 70 гривень бонусом за кожного приведеного друга.

      За інформацією видання "048", кілька днів тому у групах студентів у Viber і на сайтах оголошень з'явились повідомлення з пропозицією заробити.

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      В умовах було зазначено, що треба постояти на мітингу в підтримку кандидата в президенти Сергія Філатова. Однак такого ЦВК не реєструвала. 

      філатов пранкери
      Оголошення про заробіток на мітингу

      мітинг пранкер
      Пранкери розіграли людей

      Коли сотні мітингувальників зібралися на призначено місці, організатори до них так і не вийшли. А пізніше повідомили, що кандидат провалився в люк і помер.

      пранкери
      Пранкери написали, що кандидат провалився в люк і помер

      "Особливо засмученим був чоловік, який привів з собою 270 людей, адже за кожного залученого обіцяли премію", – йдеться на сайті видання. 

      мітинг пранкери
      Сотні людей за гроші зібрались в Одесі

      Під час мітингів координатори стежили за людьми через камери спостереження і тримали з ними зв'язок телефоном. Потім представилися журналістами й запитали, чому мітингарі підтримують саме цього кандидата.

      пранкери мітинг
      Людям обіцяли заплатити 1000 гривень

      Відео: сотня людей зібралися на мітинг за вигаданого кандидата (кадри містять ненормативну лексику)

      вибори
       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Курйозні новини Гроші Новини Києва Протести Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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