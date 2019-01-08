Прапор Панами і вугілля з Донбасу: експерт пояснив підозрілі деталі затонулого судна в Туреччині

У Туреччині тривають рятувально-пошукові роботи щодо аварії судна VOLGO-BALT 214, яке затонуло біля берегів провінції Самсун. Рятувальники підняли з води тіла трьох з чотирьох загиблих українців. Найближчим часом їх мають упізнати рідні. Пошуки ще одного моряка продовжуються. Причиною аварії називають удар хвилі, тобто все сталося через стихію.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів директор програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Володимир Шульмейстер.

Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб переконує, що судно VOLGO-BALT 214, яке зазнало катастрофи з українцями на борту поблизу узбережжя турецької провінції Самсун, перевозило, імовірно, вугілля з окупованого Донбасу. Також відомо, що до літа 2017 року цей корабель ходив під російським прапором.

В тому, чи возило судно вугілля з території окупованого Донецька, за словами експерта, "мають розбиратися органи, які в цьому компетентні, і які, ймовірніше за все, і покривають всі ці схеми".

Тому ще невідомо, хто розбереться з органами, які це покривають. Ймовірніше за все, це буде після виборів,

– підкреслив Шульмейстер.

Проте, на думку експерта, в наявності панамського прапора на судні немає нічого підозрілого.

"Річ у тому, що диплом українського моряка високо цінується у світі. Українські моряки входять у п'ятірку країн, які ходять під різними прапорами в різних країнах світу по морях та океанах. Якщо в числах, то це приблизно 100 тисяч українських моряків", – зазначив Шульмейстер.

На питання, чому ж українські моряки так часто потрапляють у халепи, експерт вирішив навести приблизні статистичні дані.

Всього моряків у світі приблизно півмільйона, з них українців – 100 тисяч. Це приблизно 7-8 %. Якщо подивитися статистично та припустити, що моряки розсіяні рівномірно, то тоді майже на кожному кораблі є українець,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, 7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно з українцями на борту. Внаслідок аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України, щоправда, дипломати поки їхніх імен не називають. Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано, усі вони перебувають під належним наглядом і їхній стан є задовільним.



Відомо, що вижили та перебувають у лікарні Станіслав Шевчук, Павло Мильниченко, Олег Геращенко, Євгеній Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко та Теятна Будко.



До слова, начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що це вищезазначена кораблетроща сталась у результаті удару хвилі, оскільки судно не витримало, розламалося та почало тонути.



Наразі відомо, що берегова охорона виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок катастрофи: одного з них вже вдалося підняти з води.