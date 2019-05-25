Прапор РФ буде в Києві, – різка реакція волонтера на рефендум про мир з Росією

Експеремент з рефендумом про мирні домовленості з Російською Федерацією, який запропонувала команда Володимира Зеленського, може мати фатальні наслідки.

Волонтер та співзасновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі сказав, що Володимир Зеленський – це нове обличчя в політиці, а тому йому треба "завершувати з популізмом і такими гучними заявами".

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Зараз відбулася гра з дуже чутливими речами. Війна – це дуже погана річ. З нею не варто жартувати, з нею не варто робити такі закиди та експерименти. Скільки цей експеримент буде в життя? Порахуймо, це навіть не гроші, вибачте,

– заявив волонтер.

Він пояснив, що можливий референдум в Україні не треба порівнювати з референдумом щодо Brexit у Великій Британії.

Британія – це країна, яка оточена морем зі всіх боків. Вона ні з ким не воює, в неї нема цього монстра під боком з Медведчуками і всіма іншими штуками,

– пояснив Дейнега.

Він зазначив, в Україні є люди, до прикладу, Віктор Медведчук та Геннадій Труханов, які є ознаками тотального проникнення Росії в Україну. Дейнега сказав: "Це дійсно гостре питання, нам треба позбавлятись акуратно та поступово цих недобитків".

Узаконити через референдум в будь-який спосіб те, що по факту є капітуляцією – це є наступний крок після Труханова. А далі буде триколор в Києві. І не варто з цим жартувати. Ніяких красивих слів. Ми не Британія – ми не на острові. Треба боротись з Медведчуком, а не узаконювати референдум,

– додав гість студії.

До слова, 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.

Що каже Зеленський про перемовини з Росією?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.