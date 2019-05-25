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      Прапор РФ буде в Києві, – різка реакція волонтера на рефендум про мир з Росією

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      Які наслідки референдуму про мир з РФ?
      Які наслідки референдуму про мир з РФ? / Фото з відкритих джерел

      Експеремент з рефендумом про мирні домовленості з Російською Федерацією, який запропонувала команда Володимира Зеленського, може мати фатальні наслідки.

      Волонтер та співзасновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі сказав, що Володимир Зеленський – це нове обличчя в політиці, а тому йому треба "завершувати з популізмом і такими гучними заявами".

      Читайте також: У Зеленського заявили про мирні угоди з Росією: з'явилась реакція Кремля

      Зараз відбулася гра з дуже чутливими речами. Війна – це дуже погана річ. З нею не варто жартувати, з нею не варто робити такі закиди та експерименти. Скільки цей експеримент буде в життя? Порахуймо, це навіть не гроші, вибачте,
      – заявив волонтер. 

      Він пояснив, що можливий референдум в Україні не треба порівнювати з референдумом щодо Brexit у Великій Британії.

      Британія – це країна, яка оточена морем зі всіх боків. Вона ні з ким не воює, в неї нема цього монстра під боком з Медведчуками і всіма іншими штуками,
      – пояснив Дейнега.

      Він зазначив, в Україні є люди, до прикладу, Віктор Медведчук та Геннадій Труханов, які є ознаками тотального проникнення Росії в Україну. Дейнега сказав: "Це дійсно гостре питання, нам треба позбавлятись акуратно та поступово цих недобитків".

      Узаконити через референдум в будь-який спосіб те, що по факту є капітуляцією – це є наступний крок після Труханова. А далі буде триколор в Києві. І не варто з цим жартувати. Ніяких красивих слів. Ми не Британія – ми не на острові. Треба боротись з Медведчуком, а не узаконювати референдум,
      – додав гість студії.

      До слова, 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.

      Що каже Зеленський про перемовини з Росією?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.

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      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Зеленський Андрій Богдан Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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