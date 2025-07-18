Солдат ТЦК і його командир вбили мобілізованого у Києві: у ДБР розповіли подробиці

Військовослужбовці ТЦК у Києві підозрюються у спричиненні загибелі мобілізованого жителя столиці, якого везли з навчальних центрів у західних областях. Чоловіка побили за те, що він нібито порушував спокій та сперечався зі службовцями територіального центру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. Фігуранти перебувають під вартою.

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Що відомо про загибель мобілізованого чоловіка?

Убивство мобілізованого киянина трапилося у травня. Тоді службовці ТЦК перевозили чоловіків до Києва. Один мешканець столиці мав певні проблеми зі здоров’ям. В якийсь момент він нібито почав сваритися зі службовцями ТЦК. Аби заспокоїти чоловіка, солдат застосував проти нього електрошокер.

В автобусі в цей момент перебував також заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП. На дії підлеглого він ніяк не відреагував. Ба більше, він не припинив злочинні дії солдата, навіть коли той побив мобілізованого руками та ногами з такою силою, що киянин помер. У столиці чоловіка просто винесли з автобуса на плац, де лікарі констатували його смерть.

Від того часу солдат Шевченківського ТЦК підозрюється в перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків. Йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років. Командир службовця ТЦК нестиме відповідальність за неприпинення кримінального правопорушення, за що його можуть посадити до в'язниці на 10 років.

Відомо, що загиблого чоловіка мобілізували 7 травня у Києві. Він нібито перебував у розшуку ТЦК. Того ж дня затриманий пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Наступного дня його мали взяти до навчального центру, але там його відмовилися оформлювати через алкогольну залежність і травми. Чоловіка мали повернути до Києва, але дії військовослужбовців ТЦК призвели до його смерті.