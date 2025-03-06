У Харкові працівник ТЦК стріляв під час переслідування порушника: що кажуть у поліції

У Харкові співробітник ТЦК і СП стріляв під час переслідування порушника. Це сталося після того, як поліцейські зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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Поліція і ТЦК переслідували чоловіка в Харкові: що відомо

У Салтівському районі Харкова патрульні поліцейські помітили авто Daewoo Lanos, водій якого порушив ПДР. Правоохоронці зупинили легковик, аби виписати керманичу штраф. Поліція та працівники ТЦК просили чоловіка показати водійське посвідчення та військово-облікові документи, але він не захотів цього робити і спробував втекти.

Порушника почали переслідувати. Аби його зупинити, працівник ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. На щастя, ніхто не постраждав, але автомобіль чоловіка зазнав пошкоджень.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції. Правоохоронці вилучили речові докази. Відкрито кримінальне провадження за хуліганство.

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