19:04
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, 2 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Працівник ГПУ розповсюджував наркотики: деталі

      333 Читать новость на русском
      Співробітника канцелярії ГПУ затримали на розповсюдженні метадону (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      Правоохоронці затримали спеціаліста канцелярії Генпрокуратури. Його підозрюють у збуті наркотиків, а саме метадону.

      Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, затримання відбулося 2 січня за процесуального керівництва прокуратури. Правоохоронцям про зловмисника та про те, що він може збувати наркотики, повідомили сусіди чоловіка.

      Зверніть увагу! В Одесі спалили понад 4 тонни наркотиків: відео

      Вже у його помешканні, що розташовується у селищі Бородянка під Києвом, правоохоронці виявили та вилучили 30 таблеток метадону.

      В Офісі генпрокурора наголошують, що затриманий ніколи посаду прокурора не обіймав. Крім того, в Офіс Генерального прокурора його не переводили.

      Що таке метадон? Це синтетичний наркотик. Порівняно з героїном, він є не дуже токсичним, щоправда є дешевшим і залежність від нього – більша. В Україні його використовують як анальгетик і лікують ним наркотичну залежність. У багатьох країнах його заборонили через високу смертність після вживання, оскільки досить часто його змішують з іншими речовинами.

      До слова, на початку грудня в Чернівцях патрульний під дією амфетаміну переслідував автомобіль порушника. У результаті дві машини розбито. А правоохоронця усунули від виконання службових обов’язків.

      Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою
      сьогодні
      78806
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини ГПУ Наркотики Поліція Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:19 Найбезпечніші авіакомпанії світу у 2020 році: рейтинг
      Анастасія Зазуляк 769
      сьогодні , 18:00 Прем'єри січня: 6 вражаючих фільмів, які обов'язково треба переглянути
      Марта Вересюк 371
      сьогодні , 17:30 Радянська ментальність українського футболу: чи має держава підтримувати цей спорт?
      Станіслав Безушко 240
      сьогодні , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 1276
      сьогодні , 16:02 Зеленський – це величезний сюрприз для багатьох: ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Лещенком
      Олена Трибушна 2141
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук