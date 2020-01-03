Працівник ГПУ розповсюджував наркотики: деталі

Правоохоронці затримали спеціаліста канцелярії Генпрокуратури. Його підозрюють у збуті наркотиків, а саме метадону.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, затримання відбулося 2 січня за процесуального керівництва прокуратури. Правоохоронцям про зловмисника та про те, що він може збувати наркотики, повідомили сусіди чоловіка.

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Вже у його помешканні, що розташовується у селищі Бородянка під Києвом, правоохоронці виявили та вилучили 30 таблеток метадону.

В Офісі генпрокурора наголошують, що затриманий ніколи посаду прокурора не обіймав. Крім того, в Офіс Генерального прокурора його не переводили.

Що таке метадон? Це синтетичний наркотик. Порівняно з героїном, він є не дуже токсичним, щоправда є дешевшим і залежність від нього – більша. В Україні його використовують як анальгетик і лікують ним наркотичну залежність. У багатьох країнах його заборонили через високу смертність після вживання, оскільки досить часто його змішують з іншими речовинами.

До слова, на початку грудня в Чернівцях патрульний під дією амфетаміну переслідував автомобіль порушника. У результаті дві машини розбито. А правоохоронця усунули від виконання службових обов’язків.