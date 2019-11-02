Працівник нічного клубу Києва до смерті побив відвідувача

У Києві працівник одного з нічних клубів, 23-річний уродженець іншої держави, побив 25-річного відвідувача закладу. Внаслідок отриманих травм хлопець помер у лікарні.

Про інцидент у розважальному комплексі Голосіївського району Києва повідомив до поліції брат побитого хлопця. На місце прибули правоохоронці, які опитали свідків події та взяли відео з камер спостереження.

Читайте також: Різанина в Одесі: бійка іноземців з місцевими жителями призвела до загибелі 2 людей

У поліції повідомили, що коли хлопець відпочивав у нічному клубі, у нього стався словесний конфлікт з працівником закладу. На вулиці перепалка переросла у бійку. Тоді відвідувач закладу отримав травму голови і помер у лікарні.

Правоохоронці відшукали та встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний уродженець іншої держави. Поліція затримала його та повідомила про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.