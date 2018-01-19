Працівник поліції отримав ножове поранення під час затримання зловмисника

На Харківщині під час затримання підозрілої особи поліцейський отримав ножове поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

В п'ятницю, 19 січня, на автошляху Харків – Охтирка правоохоронці зупинили для перевірки легковий автомобіль, в якому перебували два чоловіки та жінка. Перевірку було проведено в рамках оперативних заходів. Напередодні до поліції надійшов виклик про те, що в селищі Бугаївка скоїли крадіжку. З такою заявою до правоохоронних органів звернулася мешканка села, яка бачила, що троє осіб обікрали її домоволодіння.

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Під час перевірки документів один із чоловіків, який перебував у автомобілі, раптово почав тікати. Поліцейський намагався його затримати та під час переслідування отримав один удар ножем в область черевної порожнини.

Троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні крадіжки, затримані. В їх автомобілі правоохоронці виявили речі, викрадені із приватної будівлі заявниці – мобільний телефон, гроші, золоті вироби та ноутбук. Усі затримані мешканці міста Люботин Харківської області віком від 19 до 47 років,

– повідомили в поліції.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактами крадіжки та посягання на життя правоохоронця. Згідно з чинним законодавством зловмисникам, які скоїли подібні злочини, загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавленняволі.

Наразі працівника Богодухівського відділу поліції прооперовано. Стан його здоров'я стабільний.