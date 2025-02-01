Вбивство військовослужбовця ТЦК на Полтавщині: з'явилися нові деталі про загиблого

У місті Пирятин Полтавської області під час перевезення мобілізованих застрелили співробітника Полтавського РТЦК. Загиблому було всього-на-всього 40 років.

У нього залишилися дружина та діти. Про це в етері Київ24 розповів начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає 24 Канал.

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Які деталі відомо про загиблого співробітника ТЦК

За словами Істоміна, загиблий був обмежено придатним, і тому його мобілізували до військкомату.

Це чоловік 1985 року народження. Він був мобілізований у 2023 році. Згідно з висновком ВЛК був визнаний обмежено придатним. Відповідно направлений на військову службу до ТЦК та СП,

– розповів він.

Посадовець уточнив, що у чоловіка залишилася дружина та діти. Припускають, що стрілянина була спробою звільнити чоловіка від проходження служби. За попередньою інформацією, стрілець є знайомим одного з мобілізованих.

Нагадаємо, що стріляв у військового мешканець Полтавської області 1984 року народження. Його спільник – мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили.

У Сухопутних військах зазначали, що невідомий був у сірій балаклаві та піксельних штанах. Він вимагав у військовослужбовця віддати зброю, а коли той відмовився, він вистрелив. На жаль, від отриманого поранення військовий загинув на місці.