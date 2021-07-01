Рада підтримала законопроєкт, що надає право працівникам ДБР носити зброю та зберігати наркотики
Джерело:Верховна Рада
Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №5305. Документ дозволяє працівникам ДБР носити зброю та зберігати наркотики.
Віддали свій голос за проєкт закону про удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань мінімальна кількість парламентарів.
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226 – за! Рішення прийнято,
– підсумував Дмитро Разумков.
Що передбачає законопроєкт
Законопроєкт №5305:
- унормовує доступ службових осіб ДБР до інформаційних систем органів державної влади;
- збільшує чисельність ДБР до 2 000 осіб;
- реформує розташування територіальних підрозділів ДБР, зокрема, передбачає відокремлені підрозділі в Ужгороді, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі, Рівному, Чернівцях, Кропивницькому, Одесі, Мелітополі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Дніпрі, Сумах, Харкові, Черкасах, Чернігові;
- передбачає повну перевірку декларації Директора ДБР та його заступників тощо.
У пояснювальній записці вказано, що трапляються непоодинокі випадки відмови уповноваженими на зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів органами, а саме СБУ, Нацполіцією, Державною митною службою, у прийнятті на зберігання вказаних речовин.
- Вони посилаються на те, що законодавством не встановлений порядок їх зберігання у разі вилучення ДБР. Тому пропонується дозволити бюро зберігати такі речовини.
Окрім цього, працівники Державного бюро розслідувань отримають право носити вогнепальну зброю.
Зверніть увагу! Нині у ДБР зберігати, носити та використовувати вогнепальну зброю уповноважені лише працівники спеціального підрозділу фізичного захисту.
- Закон пропонує надати право носити, зберігати та використовувати зброю й іншим особам рядового та начальницького складу бюро.