Рада підтримала законопроєкт, що надає право працівникам ДБР носити зброю та зберігати наркотики

Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №5305. Документ дозволяє працівникам ДБР носити зброю та зберігати наркотики.

Віддали свій голос за проєкт закону про удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань мінімальна кількість парламентарів.

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226 – за! Рішення прийнято,

– підсумував Дмитро Разумков.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт №5305:

унормовує доступ службових осіб ДБР до інформаційних систем органів державної влади;

збільшує чисельність ДБР до 2 000 осіб;

реформує розташування територіальних підрозділів ДБР, зокрема, передбачає відокремлені підрозділі в Ужгороді, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі, Рівному, Чернівцях, Кропивницькому, Одесі, Мелітополі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Дніпрі, Сумах, Харкові, Черкасах, Чернігові;

передбачає повну перевірку декларації Директора ДБР та його заступників тощо.

У пояснювальній записці вказано, що трапляються непоодинокі випадки відмови уповноваженими на зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів органами, а саме СБУ, Нацполіцією, Державною митною службою, у прийнятті на зберігання вказаних речовин.

Вони посилаються на те, що законодавством не встановлений порядок їх зберігання у разі вилучення ДБР. Тому пропонується дозволити бюро зберігати такі речовини.

Окрім цього, працівники Державного бюро розслідувань отримають право носити вогнепальну зброю.

Зверніть увагу! Нині у ДБР зберігати, носити та використовувати вогнепальну зброю уповноважені лише працівники спеціального підрозділу фізичного захисту.