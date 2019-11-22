Працівникам Укрзалізниці виплатять додатковий 1 мільярд гривень: деталі

Правління Укрзалізниці ухвалило рішення виплатити премії своїм працівникам. На це витратять 1 мільярд гривень.

Про грошову винагороду українським залізничникам повідомив у фейсбуці голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

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До кінця року виплатимо залізничникам до 1 мільярда гривень. Це винагорода за підсумками роботи у 2018 році. Рішення прийняли правлінням,

– написав повідомив Кравцов.

За його словами, кожен працівник Укрзалізниці отримає премію у розмірі 50% свого посадового окладу. Гроші виплатять у грудні.

До слова, уряд вніс Укрзалізницю до списку стратегічних держпідприємств. Таке рішення пояснили тим, що Укрзалізниця є великим платником податків та природним монополістом.

Цікаво! Укрзалізниця — найбільший роботодавець України. У компанії працює приблизно 375,9 тисячі українців.