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      Працівники Aroma Kava в Києві принизили ветерана АТО: у закладі вже вибачились

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      З Aroma Kava в Києві вигнали ветерана АТО / Колаж 24 каналу

      Працівники кав'ярні Aroma Kava в Києві виганяли з закладу ветерана АТО, який нібито нічого не замовляв, а просто прийшов погрітися. Інцидент стався в закладі на вулиці Сагайдачного, і в кав’ярні вже відреагували на скандал.

      Ветеран АТО виглядав акуратно, але скромно, повідомила очевидиця подій Валерія Крохмальна. За її словами, працівники Aroma Kava почали виганяти чоловіка за те, що він нічого не купив, тож дівчина сама купила йому горня кави.

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      Чоловік зніяковів, підсів до мого столика, намагався віддячити книгами, які були в його сумці. Життєві обставини бувають різні, і він – ветеран АТО, лікар за освітою, інтелігентний, цікавий чоловік виявився без коштів на каву і зайшов погрітися. Трохи поспілкувавшись, я пішла на заняття,
      – описала ситуацію Крохмальна.

      За її словами, на цьому все не закінчилося, і коли дівчина пішла з закладу, його персонал почав забирати у ветерана каву. Пригрозили навіть тим, що якщо він вип'є хоч ковток, викличуть поліцію.

      "У мене питання до керівництва мережі, це у вас така політика компанії? За якими критеріями ви відбираєте персонал? Як перевіряєте стандарти обслуговування? Хто навчає працівників? Чому допускаєте таке хамство і ницість? Найменше, що керівництво може зробити – це зателефонувати чоловікові і вибачитися", – написала Крохмальна.

      Що кажуть в Aroma Kava

      В Aroma Kava повідомили, що відсторонили від роботи відповідну працівницю закладу.

      Ми вважаємо таку поведінку недопустимою і не розділяємо її. З персоналом по всіх кав'ярнях проводяться роз’яснювальні бесіди,
      – повідомили на фейсбук-сторінці Aroma Kava.

      "Стосовно самої ситуації: ми поговорили та вибачились перед чоловіком і перед автором публікації. Приносимо вибачення всім, кого, так само як і нас, обурив цей випадок", – додали там.

      При цьому автори допис запевнили, що працівники закладу не відбирали напій у чоловіка, а його столик прибрали лише після того, як чоловік залишив кав’ярню.

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      Водночас Крохмальна підтвердила, що їй та ветеранові таки зателефонували з закладу та вибачились за інцидент. Там також обіцяли компенсувати чоловікові цей прикрий випадок.

      "Ціллю посту було привернути увагу керівництва мережі до цієї ситуації та не допустити таких інцидентів у майбутньому. Сподіваюсь, що така ситуація більше не повториться", – написала Крохмальна.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Скандал АТО Війна на Донбасі
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