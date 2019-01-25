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      Працівники ФБР арештували радника Трампа у Флориді: відео

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      Роджера Стоуна арештувало ФБР
      Роджера Стоуна арештувало ФБР / Gettyimages

      ФБР заарештувало у Флориді колишнього політичного радника американського президента Дональда Трампа – Роджера Стоуна. Його звинувачують у перешкоджанні правосуддя, чиненні тиску на свідків та наданню неправдивих свідчень.

      Стоуну пред'явлені обвинувачення за сімома пунктами, йдеться на сайті Associated Press.

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      Радника Трампа звинувачують у ймовірному втручанні Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Очікується, що Стоун постане перед федеральним судом міста Форт-Лодердейл.

      У тексті обвинувачення йдеться, що після публікацій WikiLeaks електронних повідомлень Демократичної партії, неназваний високопоставлений співробітник кампанії Трампа зв'язувався з Роджером Стоуном, щоб запитати, коли можуть бути опубліковані нові матеріали.

      Роджер Стоун / Getty Images
      Роджер Стоун / Getty Images

      Перед цим Стоун розповідав людям, які працювали на Трампа, що у нього є інформація, яка вказує на те, що WikiLeaks отримав документи, які можуть нашкодити передвиборчій кампанії конкурента Трампа – Хілларі Клінтон. Проте прес-секретарка Білого Дому Сара Сандерс після арешту Р.Стоуна заявила, що обвинувачення проти нього "ніяк не пов'язані з президентом".

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      Натомість сам Роджер Стоун вважає, що його арешт був "політично мотивований", і він пообіцяв не визнавати свою вину та боротися з обвинуваченнями.

      Інформаційне агентство CNN оприлюднило ексклюзивні кадри, на яких видно, як ФБР прибуває до будинку Роджера Стоуна, щоб заарештувати його.

      ФБР арештувало радника Трампа Стоуна: дивіться відео

      У чому звинувачують Роджера Стоуна? Радника Трампа звинувачуть у перешкоджанні правосуддю, тиску на свідка і наданню неправдивих свідчень. Крім того, Стоун неодноразово намагався зв'язатися з WikiLeaks (міжнародною організацією, що займається витоками таємної інформації – 24 канал) щодо документів, які були викрадені під час кібератаки на сервери Національного комітету Демократичної партії і президентської кампанії Хілларі Клінтон, та передав передвиборчій команді Трампа інформацію про документи.

      Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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