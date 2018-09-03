Працівники кіберполіції затримали у Дніпрі групу шахраїв, яка викрадала дані з платіжних карток

Працівники Придністровського управління кіберполіції у Дніпрі затримали групу з трьох осіб, що діяли в декількох еквайрингових мережах протягом 2017-2018 років.

Про це повідомила прес-служба відділення кіберполіції Національної поліції України.

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Зазначається, що працівникам поліції вдалося викрити групу з трьох осіб, які організували злочинну схему викрадення грошей з карток громадян шляхом компрометації карток через POS-термінали використовуючи скімінгові пристрої.

У поліції повідомили, що двоє зловмисників влаштовувалися на тимчасову роботу у заклади харчування та заклади роздрібної торгівлі і таємно встановлювали скімінгові пристрої. Згодом, під час сплати користувачами за послуги через POS-термінали, зловмисники отримували доступ до конфіденційної інформації з платіжних карток.



Шахраї використовували спеціальні скімінгові пристрої

Працівниками кіберполіції встановлено 25 фактів компрометації карток. Лише за цими зареєстрованими випадками зловмисники завдали збитків на загальну суму 410 тисяч гривень.

У помешканнях членів злочинної групи було проведено санкціоновані обшуки під час яких було вилучено скімінговий пристрій, комп'ютерну техніку, флешки з інформацією, платіжні квитанції та іншу документацію та чорнові записи. Також працівники поліції вилучили понад півсотні скомпрометованих платіжних карток.

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У поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження у порядку частини 4 статті 185 (Крадіжка) КК України. Організатора затримано в порядку статті 208 КПКУ. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної групи та обрання їм запобіжного заходу.