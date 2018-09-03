10:54
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
  • четвер
    25°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Працівники кіберполіції затримали у Дніпрі групу шахраїв, яка викрадала дані з платіжних карток

252 Читать новость на русском
Через POS термінали зловмисники викрадали дані з карток
Через POS термінали зловмисники викрадали дані з карток / hwp

Працівники Придністровського управління кіберполіції у Дніпрі затримали групу з трьох осіб, що діяли в декількох еквайрингових мережах протягом 2017-2018 років.

Про це повідомила прес-служба відділення кіберполіції Національної поліції України.

Читайте також: Зловмисники привласнили сотні тисяч гривень, видаючи міжнародні розмови за місцеві

Зазначається, що працівникам поліції вдалося викрити групу з трьох осіб, які організували злочинну схему викрадення грошей з карток громадян шляхом компрометації карток через POS-термінали використовуючи скімінгові пристрої.

У поліції повідомили, що двоє зловмисників влаштовувалися на тимчасову роботу у заклади харчування та заклади роздрібної торгівлі і таємно встановлювали скімінгові пристрої. Згодом, під час сплати користувачами за послуги через POS-термінали, зловмисники отримували доступ до конфіденційної інформації з платіжних карток.

кіберполіція, шахрайство, платіжні картки
Шахраї використовували спеціальні скімінгові пристрої

Працівниками кіберполіції встановлено 25 фактів компрометації карток. Лише за цими зареєстрованими випадками зловмисники завдали збитків на загальну суму 410 тисяч гривень.

У помешканнях членів злочинної групи було проведено санкціоновані обшуки під час яких було вилучено скімінговий пристрій, комп'ютерну техніку, флешки з інформацією, платіжні квитанції та іншу документацію та чорнові записи. Також працівники поліції вилучили понад півсотні скомпрометованих платіжних карток.

Читайте також: Литовські ЗМІ допоможуть уряду боротись з російськими хакерами

У поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження у порядку частини 4 статті 185 (Крадіжка) КК України. Організатора затримано в порядку статті 208 КПКУ. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної групи та обрання їм запобіжного заходу.

 

Теги: Новини України Кібербезпека Поліція Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
сьогодні, 09:03 "22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
Юлія Ліпенцева
Луганчане до сих не адаптировались к жизни, за которую боролись
сьогодні, 08:40 Луганчане до сих не адаптировались к жизни, за которую боролись
Ольга Черненко
Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ
сьогодні, 08:28 Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ
Ігор Саджениця
Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
сьогодні, 08:00 Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
2 вересня, 23:00 Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
Мустафа Найєм
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
У міліції не виключають, що трьох активістів на Грушевського могли застрелити "беркутівці"
 31 січня 2014 , 16:53 2
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Відверте зізнання Роналду: Я навчився такого про любов, про існування чого навіть не здогадувався
 8 листопада 2017 , 18:01
Екс-нападник збірної України: Власники Дніпра та Шахтаря посперечалися на мільйон, хто переможе в Кубку України
 25 квітня , 16:34
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук