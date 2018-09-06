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Працівники найбільшого аеропорту Європи по-особливому відзначили річницю Фредді Мерк'юрі: відео

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Працівники аеропорту "Хітроу" по-особливому відзначили річницю Фредді Мерк'юр
Працівники аеропорту "Хітроу" по-особливому відзначили річницю Фредді Мерк'юр / Фото з вільних джерел

5 вересня легендарному співаку та фронтмену гурту "Queen" Фредді Мерк'юрі мало б виповнитись 72 роки. З такої нагоди працівники аеропорту "Хітроу", що у Великій Британії, вирішили зробити особливий флешмоб.

Як повідомляє офіційний сайт гурту, з нагоди дня народження легендарного Фредді Мерк'юрі вантажники найбільшого в Європі аеропорту станцювали під пісню "I Want to Break Free". При цьому чоловіки вбрали неоново-жовті піджаки, білі штани та майки. Щоб бути більш схожими та покійного музиканта, вантажники прикріпили накладні вуса такої форми, яку полюбляв Фредді Мерк'юрі.

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У таких яскравих образах чоловіки станцювали просто посеред зали очікування в аеропорту. Побачити оригінальний виступ змогли пасажири, які очікували на свій рейс в 5 терміналі. 

Дивіться виступ вантажників "Хітроу" під пісню Фредді Мерк'юрі "I Want to Break Free" (відео):

 

Відомо, що місце для особливого флешмобу обрали не випадково, адже саме в 5 терміналі "Хітроу" Фредді Мерк'юрі колись працював.  

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"Фредді Мерк'юрі є безперечною рок-легендою. Це абсолютно логічно, що ми спланували святкування дня народження в аеропорту "Хітроу", адже він колись тут працював вантажником", – розповів учасник флешмобу Адам Дьюї.

Теги: Великобританія LifeStyle Музика Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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