Прес-служба ПАОКу прокоментувала вчинок Хачеріді у матчі Ліги Чемпіонів

У прес-службі ПАОКа пояснили вчинок українського захисника Євгена Хачеріді.

Український футболіст після матчу з московським "Спартаком" показав російським вболівальникам щитки в кольорах прапору України.

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Я не вірю, що Хачеріді спеціально показав щитки фанатам "Спартака". Українець передав російському фанату свою футболку після того, як він попросив Євгена. Хачеріді – серйозна і порядна людина з відмінною поведінкою та високим рівнем професіоналізму, – цитує прес-аташе ПАОКа видання sport-express.

Нагадаємо, грецький ПАОК 14 серпня зіграв внічию зі "Спартаком" і за сумою двох матчів вибив московську команду з розіграшу Ліги чемпіонів.

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