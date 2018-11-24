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      Працівники яких професій найбільше схильні до самогубства

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      Працівники яких професій найчастіше скоюють суїцид
      Працівники яких професій найчастіше скоюють суїцид / change.org

      Як з'ясували фахівці, високому ризику самогубства схильні люди, які працюють в будівництві та сфері видобутку корисних копалин, а також представники всіх творчих професій – дизайнери, письменники, актори, художники, журналісти, модельєри, аніматори.

      Про це йдеться у досліджені центру з контролю і профілактики захворювань США. 

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      Фахівці зібрали дані про 22 тисячі самогубств у 17 штатах з 2012 по 2015 роки, щоб спробувати знайти зв’язки, які можуть допомогти врятувати тисячі життів. Зокрема, медики шукали зв’язок між самогубством і професією. Виявилося, вона дійсно простежується.

      Найвищі показники для жінок виявилися у працівниць сфери обслуговування та громадського харчування, а у чоловіків для дизайнерів, спортсменів, будівельників і журналістів.


      Працівники творчих професій найбільше схильні до самогубства

      Серед представників цих професій самогубців майже на 50% більше, ніж серед інших. Найменше самогубств виявилося серед працівників сфери освіти і науки.

      Психологи вважають, що профілактика суїциду в колективі на робочому місці може дати хороші результати. Вони закликали не закривати очі на ознаки депресії або підготовки до самогубства у колег, а приймати заходи.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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