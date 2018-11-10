Працівників паркувальної служби у Києві піймали на корупційній схемі

У п'ятницю, 9 листопада, прокуратура міста Києва спільно з Національною поліцією розкрили корупційну схему, до якої були залучені посадові особи комунального підприємства "Київтранспарксервіс".

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба прокуратури міста Києва.

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Працівники комунального підприємства організували схему вимагання коштів від підприємців за розміщення на території столиці паркувальних майданчиків.

Очолював злочинну групу головний спеціаліст відділу організації роботи паркувальних майданчиків. Також до справи були залучені ще троє осіб. До їх обов'язків належало займатись оформленням документів та погоджувати їх.

Також вони займались організацією зустрічей з підприємцями, під час яких ті передавали посадовцям кошти. Підозрювані вимагали за свої "послуги" від 500 до 700 доларів США.

Слідство у кримінальному провадженні триває.