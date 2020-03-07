Працівниць заводу перевтілили у героїнь полотен відомих художників: вражаючі фото

Завод на Дніпропетровщині незвично привітав своїх працівниць з Міжнародним жіночим святом. Жінки стали головними героїнями відомих у всьому світі картин Леонардо да Вінчі, Густава Клімта, Фріди Кало, Яна Вермера та інших.

Працівниці самі обирали образ для фотосесії, пише 34.ua.

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Героїнями проєкту стали співробітниці компанії з Дніпра, Нікополя і Новомосковська. На світлинах жінки позують у старовинному одязі, з тематичними зачісками за робочим місцем: хтось за кермом крана, на фоні труб і виробничого цеху.



Спеціалістка управління з планування виробництва ​Олександра Єсипова / Фото "Інтерпайп"



Емалювальниця Ірина Шевченко / Фото І"нтерпайп"



Машиністка крана Юлія Чайка / Фото "Інтерпайп"



Інженерка-програмістка Ольга Жукова / Фото "Інтерпайп"



Машиністка крану колесопрокатного цеху Світлана Червоноштан / Фото "Інтерпайп"



Сортувальниця-здавачка металу цеху нафтогазового сортаменту Марина Пугачова / Фото "Інтерпайп"



Машиністка крана Олена Тищенко / Фото "Інтерпайп"

До слова, це вже не перший проєкт до 8 березня. У 2019 році співробітниці заводу приміряли на себе національні образи країн, куди компанія поставляє трубну і колісну продукцію.