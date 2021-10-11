Мовиться про частину екологічного податку, на суму майже 50 мільйонів гривень. Комбінат видобуває залізну руду й має сплачувати 115 мільйонів гривень.

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Втім під час перевірки податкова виявила, що зі вказаної суми підприємство сплатило лише 68 мільйонів гривень. Однак про порушення в акті перевірки не згадала.

Що загрожує працівниці податкової

У зв'язку з діями посадовиці до держбюджету на потрапило 47 мільйонів гривень. Працівниці податкової інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Відповідно до статті Кримінального кодексу України, їй загрожує ув'язнення до 5 років та позбавлення права обіймати певні посади до 3 років. Окрім цього, їй можуть виписати штраф до 1,7 мільйона гривень.

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