Мовиться про частину екологічного податку, на суму майже 50 мільйонів гривень. Комбінат видобуває залізну руду й має сплачувати 115 мільйонів гривень.
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Втім під час перевірки податкова виявила, що зі вказаної суми підприємство сплатило лише 68 мільйонів гривень. Однак про порушення в акті перевірки не згадала.
Що загрожує працівниці податкової
У зв'язку з діями посадовиці до держбюджету на потрапило 47 мільйонів гривень. Працівниці податкової інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.
Відповідно до статті Кримінального кодексу України, їй загрожує ув'язнення до 5 років та позбавлення права обіймати певні посади до 3 років. Окрім цього, їй можуть виписати штраф до 1,7 мільйона гривень.
Викриття недобросовісних податківців: останні новини
- Правоохоронці у червні 2021 року викрили на корупції посадовців управління Державної податкової служби у Києві. Внаслідок їхніх дій, держава втратила майже 2,5 мільярда гривень.
- Водночас у Львові затримали начальника відділу місцевого управління ДПС. Він вимагав у бізнесменів щомісячну "данину".
- Раніше на хабарі спіймали керівника-податківця з Тернопільщини. Він вимагав від представника комерційної структури мільйон гривень.