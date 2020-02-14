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      Працівницю академії СБУ хотіли вбити за тисячу доларів: відео

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      СБУ затримала замовника вбивства працівникі академії СБУ / Колаж 24 каналу

      СБУ викрила та запобігла замовному вбивству працівниці Національної академії Служби безпеки України. Це – колишня дружина мешканця одного з міст Кіровоградщини. І саме він шукав для вбивства ексдружини кілера за тисячу доларів.

      Замовник вбивства судиться з колишньою дружиною за те, з ким житиме їхня спільна дитина та за аліменти, повідомили у пресцентрі СБУ.

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      Правоохоронці влаштували в Києві імітацію зникнення жінки та обстановки її вбивства. Після цього повідомили замовникові про виконання злочину.

      Для втілення свого злочинного наміру в життя, організатор вбивства ретельно готувався та здійснював конспірацію. Для спілкування з виконавцем злочину він використовував спеціально придбані засоби зв’язку, гроші перераховував через банківські платіжні системи.

      Колишнього чоловіка працівниці академії СБУ затримали відразу після перерахування "кілеру" останньої суми грошей за "виконану" роботу в одному з райцентрів Кіровоградщини. Зловмиснику оголосять підозру у вбивстві на замовлення.

      Дивіться відео затримання замовника вбивства працівниці академії СБУ:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Києва Новини Кропивницького Вбивство Кримінальні новини СБУ Новини України
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