Правоохоронці кажуть, що, ймовірно, це була спроба самогубства. Хлопчик, якому не виповнилось і двох років, помер від ін'єкції.
Раніше Сліди від ліків і передсмертна записка: у Дніпрі жінка отруїла себе і 1-річну дитину
Бабуся знайшла онука та доньку непритомними
Мати і син проживали у багатоповерхівці на околиці Дніпра. Обох непритомними знайшла бабуся, яка прийшла навідатись у гості. Біля потерпілих лежали шприци та ампули.
Була і передсмертна записка
Правоохоронці кажуть: була і передсмертна записка, проте що саме було у ній – не розголошують. Саме залишене послання є одним із підтверджень версії про суїцид.
Бабуся спробувала рятувати онука і одразу викликала швидку. Проте вже в обласній дитячій лікарні малюк помер. Медики зазначили: мовиться про отруєння лікарськими препаратами.
До теми Залишила 2-місячного малюка: у Дніпрі жінка вистрибнула з вікна 5 поверху
Жінка зналась на препаратах, – ЗМІ
Його матір – досі в реанімації. ЗМІ пишуть, що жінка була фармацевтом, отож могла мати доступ до ліків.