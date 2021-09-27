Правоохоронці здійснювали відповідні заходи у рамках загальнодержавної спецоперації "Мігрант". Її розпочали ще у 2018 році.

Цікаво Протилежна тенденція міграції: ким працюють іноземці в Україні

Громадянами яких країн є порушники:

Узбекистан – 3 людей,

Марокко – 1 людина;

Єгипет – 1 людина.

Поліцейські з'ясували, що іноземці приїхали до України, аби навчатися у вищих навчальних закладах. Втім, замість того, аби відвідувати заняття, вони працювали кур'єрами у службах доставки їжі. При цьому, ніхто з них не мав необхідним для працевлаштування дозволів.

Зверніть увагу! У Головному управлінні державної міграційної служби вже склали щодо іноземців протоколи за порушення правил перебування в Україні.

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