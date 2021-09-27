Працювали кур'єрами, а не вчилися: у Харкові викрили 5 іноземців-порушників

27 вересня 2021 , 20:13
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Джерело:

поліція Харківщини

У Харкові студенти-іноземці нелегально працювали у службах доставки. На порушення відреагували місцеві правоохоронці.

Правоохоронці здійснювали відповідні заходи у рамках загальнодержавної спецоперації "Мігрант". Її розпочали ще у 2018 році.

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Громадянами яких країн є порушники:

  • Узбекистан – 3 людей, 
  • Марокко – 1 людина;
  • Єгипет – 1 людина. 

Поліцейські з'ясували, що іноземці приїхали до України, аби навчатися у вищих навчальних закладах. Втім, замість того, аби відвідувати заняття, вони працювали кур'єрами у службах доставки їжі. При цьому, ніхто з них не мав необхідним для працевлаштування дозволів.

Зверніть увагу! У Головному управлінні державної міграційної служби вже склали щодо іноземців протоколи за порушення правил перебування в Україні.

Інші порушення за участі іноземців в Україні

  • Наприкінці вересня у Львівській області прикордонники знову затримали 3 нелегальних мігрантів з Туреччини. Порушників доставили у прикордонний підрозділ.
  • Раніше прикордонники на Одещині затримали молдаванина, який незаконно перетнув кордон. Він їхав на возі з конем і сказав, що просто заблукав.
  • У серпні прикордонники затримали нелегалів з Афганістану й Пакистану на Буковині. Вони намагалися потрапити у країни Європейського Союзу.
Автор: Ірина Буртик