Працювали кур'єрами, а не вчилися: у Харкові викрили 5 іноземців-порушників

У Харкові студенти-іноземці нелегально працювали у службах доставки. На порушення відреагували місцеві правоохоронці.

Правоохоронці здійснювали відповідні заходи у рамках загальнодержавної спецоперації "Мігрант". Її розпочали ще у 2018 році.

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Громадянами яких країн є порушники:

Узбекистан – 3 людей,

Марокко – 1 людина;

Єгипет – 1 людина.

Поліцейські з'ясували, що іноземці приїхали до України, аби навчатися у вищих навчальних закладах. Втім, замість того, аби відвідувати заняття, вони працювали кур'єрами у службах доставки їжі. При цьому, ніхто з них не мав необхідним для працевлаштування дозволів.

Інші порушення за участі іноземців в Україні

Наприкінці вересня у Львівській області прикордонники знову затримали 3 нелегальних мігрантів з Туреччини. Порушників доставили у прикордонний підрозділ.

Раніше прикордонники на Одещині затримали молдаванина, який незаконно перетнув кордон. Він їхав на возі з конем і сказав, що просто заблукав.

У серпні прикордонники затримали нелегалів з Афганістану й Пакистану на Буковині. Вони намагалися потрапити у країни Європейського Союзу.

У Головному управлінні державної міграційної служби вже склали щодо іноземців протоколи за порушення правил перебування в Україні.