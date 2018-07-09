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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Працював на спецслужби РФ: екс-майора запасу ЗСУ за держзраду посадили на 14 років

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Екс-майора запасу засудили за державну зраду
Екс-майора запасу засудили за державну зраду / Прес-служба СБУ

Колишнього заступника військового комісара, який носив військове звання "майор", засудили до 14 років позбавлення волі за те, що працював на російські спецслужби.

Як інформує прес-служба СБУ, співробітники військової контррозвідки СБУ з'ясували, що з початком російської агресії у 2014 році майор запасу Збройних Сил України переїхав на постійне місце проживання до країни-агресора.

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Там його завербували кадрові співробітники російської військової розвідки.

Після цього зрадник отримав завдання повернутися в Україну, аби вже самому вербувати військовослужбовців ЗСУ.

За поставленим йому завданням, чоловік мав організувати збір та передачу російській військовій розвідці відомостей про проведення мобілізації сил АТО у Донецької області, повідомляти про дислокацію підрозділів ЗСУ поблизу Маріуполя та інформувати про готовність військ оперативного командування "Захід", які становлять державну таємницю.

Зрадник таки спробував завербувати одного із військових офіцерів. Його затримали у жовтні 2016 року у селищі Гоща на Рівненщині, коли за хабар намагався отримати секретні документи.

Суд визнав його винним за статтею "державна зрада" і посадив за ґрати на 14 років, позбавивши звання "майор".

Дивіться відео затримання майора запасу, якого засудили за державну зраду:

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ
Джерело: 24 Канал
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