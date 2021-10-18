З вересня 2019 року Зайцева сидить у Покровському виправному центрі №79. ЗМІ вдалося поспілкуватися із робітниками виправної колонії.
До теми Від неї приходять виплати по 30 гривень, – мати хлопця, який загинув у ДТП із Зайцевою
Читає, працює і вишиває
У тюрмі, як розповідають джерела, Олена Зайцева поводиться так, як засуджені, які готуються вийти на свободу достроково. У неї немає порушень порядку, вона читає книги, бере участь у культурно-масових заходах і працює в одному з цехів. Зайцева тривалий час "поводиться зразково".
Читає книги просто запоєм, всюди проявляє активність. Маю на увазі культурні заходи, які проходять на території виправного центру. Крім того, Зайцева працює, задіяна на вишивці,
– розповіли працівники.
Втім, адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва наголошує, що просто "хорошої поведінки" недостатньо. Щоб клопотати про дострокове звільнення, вона повинна відбути мінімум половину терміну. До того ж необхідно відшкодувати заподіяну шкоду вповні. А наразі від неї приходять 30 – 40 гривень.
Коли ми направляли запит, за допомогою якого хотіли дізнатися про те, чому ж від Зайцевої приходить так мало грошей, то отримали відповідь. Зайцева відмовилася розкривати інформацію, вважає її конфіденційною,
– додала Лариса Матвєєва.
Резонансна ДТП у Харкові: головне
- Моторошна аварія трапилася 4 роки тому – 18 жовтня 2017 року.
- На вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus під керуванням 20-річної Олени Зайцевої і Volkswagen Touareg, за яким був 49-річний Геннадій Дронов.
- Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило пішоходів, що стояли на переході.
- Внаслідок ДТП загинули 6 людей, ще 5 отримали травми.
- Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань.
- 26 лютого 2019 року обох засудили до 10 років в'язниці.
- Обоє повинні виплатити 6 мільйонів гривень компенсацій сім'ям загиблих в автокатастрофі.