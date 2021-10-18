З вересня 2019 року Зайцева сидить у Покровському виправному центрі №79. ЗМІ вдалося поспілкуватися із робітниками виправної колонії.

До теми Від неї приходять виплати по 30 гривень, – мати хлопця, який загинув у ДТП із Зайцевою

Читає, працює і вишиває

У тюрмі, як розповідають джерела, Олена Зайцева поводиться так, як засуджені, які готуються вийти на свободу достроково. У неї немає порушень порядку, вона читає книги, бере участь у культурно-масових заходах і працює в одному з цехів. Зайцева тривалий час "поводиться зразково".

Читає книги просто запоєм, всюди проявляє активність. Маю на увазі культурні заходи, які проходять на території виправного центру. Крім того, Зайцева працює, задіяна на вишивці,

– розповіли працівники.

Втім, адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва наголошує, що просто "хорошої поведінки" недостатньо. Щоб клопотати про дострокове звільнення, вона повинна відбути мінімум половину терміну. До того ж необхідно відшкодувати заподіяну шкоду вповні. А наразі від неї приходять 30 – 40 гривень.

Зверніть увагу! Напередодні роковин ДТП Світлана Виниченко, у якої у ДТП загинув єдиний син Олександр, розповіла про мізерні виплати, які отримує від Зайцевої. За її словами, це 30 – 40 гривень, які приходять навіть не щомісяця.

Коли ми направляли запит, за допомогою якого хотіли дізнатися про те, чому ж від Зайцевої приходить так мало грошей, то отримали відповідь. Зайцева відмовилася розкривати інформацію, вважає її конфіденційною,

– додала Лариса Матвєєва.

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