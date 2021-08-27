До того ж продавці пропонують їх за різну ціну: у дівчини вони коштують кілька сотень, а в хлопця – кілька тисяч. Про це повідомили 27 серпня. Наразі квитки ще досі в продажі.

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Зовсім різні ціни

У Харкові на одному з популярних сайтів оголошень повідомляють про продаж квитків в новий зоопарк. Користувач під ніком Dima продає три квитки на 31 серпня за 2500 гривень.

Придбати їх можна лише зустрівшись. Сам продавець запропонує усім зустрітись поблизу станції метро "Перемога".

Зверніть увагу! Зоопарк відкрили 23 серпня на День міста Харкова. На територію впускали людей лише з іменними запрошеннями. Зараз його можуть відвідати лише пільговики. Згодом – діти працівників комунальних підприємств. Місцеві жителі зможуть піти на екскурсію лише у вересні, а люди з інших міст – не раніше жовтня.



У Харкові нелегально продають квитки в зоопарк / Фото Newsroom

Коли в чоловіка питають, звідки в нього квитки, то він каже, що їх роздають. Продавець працює на благо міста.

Можна лише переписуватись

Таке ж оголошення виклала в мережі дівчина під ніком Анна. Вона натомість пропонує два квитки на 11 вересня за 350 гривень. Ціна в Анни надто дешева у порівнянні з ціною в Дмитра.

Зв'язатись із дівчиною важко, бо свої контакти вона приховала. З продавчинею можна лише переписуватись, що теж підозріло.