До того ж продавці пропонують їх за різну ціну: у дівчини вони коштують кілька сотень, а в хлопця – кілька тисяч. Про це повідомили 27 серпня. Наразі квитки ще досі в продажі.
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Зовсім різні ціни
У Харкові на одному з популярних сайтів оголошень повідомляють про продаж квитків в новий зоопарк. Користувач під ніком Dima продає три квитки на 31 серпня за 2500 гривень.
Придбати їх можна лише зустрівшись. Сам продавець запропонує усім зустрітись поблизу станції метро "Перемога".
У Харкові нелегально продають квитки в зоопарк / Фото Newsroom
Коли в чоловіка питають, звідки в нього квитки, то він каже, що їх роздають. Продавець працює на благо міста.
Можна лише переписуватись
Таке ж оголошення виклала в мережі дівчина під ніком Анна. Вона натомість пропонує два квитки на 11 вересня за 350 гривень. Ціна в Анни надто дешева у порівнянні з ціною в Дмитра.
Зв'язатись із дівчиною важко, бо свої контакти вона приховала. З продавчинею можна лише переписуватись, що теж підозріло.