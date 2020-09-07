Почали з порушень. Політсила Удар чинного мера Віталія Кличка під керівництвом Дениса Комарницького та Алли Шлапак хочуть "перекроїти" столицю до місцевих виборів під себе. Попри правила ЦВК.

Журналісти Kyiv Live стали свідками безпрецендентного порушення – прямо на засіданні територіальної виборчої комісії Києва одна із її членів в ручному режимі узгоджувала кількість округів.

Попри 10, які визначили в Центрвиборчкомі, збільшити їх у територіальній комісії хочуть до 13! Щоб було більше шансів на місцеву владу у кандидатів від чинних політиків. Журналісти з'ясували ім'я члена виборчої комісії, яка поводила себе не просто зухвало, а протизаконно. Це – Тетяна Васіна. Саме вона вела переписку із абонентом – "Татьяна штаб Удар". Їй на узгодження відправляла проєкти, які ставили на голосування та чекала зворотних вказівок – голосувати чи ні.

За даними, які журналісти отримали із власних джерел в столичних політичних колах – деякі члени ТВК працюють за вказівками "ударівців" та "слуг". Адже хочуть привести до влади якомога більше мажоритарників. Чим більше буде округів – тим вищі шанси отримати мандат. Задля цього – не виключають інформатори – і купують голоси членів ТВК.

Загалом учорашнє засідання щодо кількості округів – закінчилося нічим. Дійти згоди між собою члени комісії не змогли. Тож перенесли його на 12 днів.

Крім того, це засідання ТВК абсолютно нелегітимне, оскільки поділ на округи повинен був завершитися ще вчора до кінця доби.

Нагадаємо, ще 30 липня у Центрвиборчкомі видали роз'яснення для міст, де проживає понад 2 мільйонів виборців. Відповідно до документа Київ поділили на 10 округів.