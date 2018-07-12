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Працюють і вдень, і вночі: як народні депутати оцінюють свою роботу під куполом Верховної Ради

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13 липня – останній робочий день у народних депутатів України, попереду їх чекає відпустка, але чи заслужили вони її своєю роботою під куполом Верховної Ради.

У червні були й такі депутати, що пропустили всі засідання. Це Вадим Кривохатько та Тетяна Донець з "БПП", Денис Омельянович від "Опозиційного блоку" та позафракційні Констянтин Жеваго, Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош.

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Сергій Пашинський від "Народного Фронту" сказав, що брав участь у розробці деяких стратегічних, важливих геополітичних проектах, які будуть визначати наше майбутнє. І запевнив, йому є чим пишатися, бо він не прогулює засідання.

Все, що я обіцяв, я зробив. Я не обіцяю зайвого, коли не можу це зробити. На жаль, парламент більше працює на особисті інтереси, а не держави,
– розповів позафракційний народний депутат Сергій Тарута

Народний депутат від "Укропу" Олександр Шевченко запевнив: зробив усе, що міг, будучи в опозиції, а коли опиниться при владі, то зробить в десятки раз більше.

Якщо я і пропускаю, то це, як правило, непринципові голосування і дні. Якщо мене нема в залі, то я точно у кабінеті керівника Комітету. Дурака я не валяю, і в день, і вночі я працюю по 25 годин на добу,
– прокоментував народний депутат від "БПП" Сергій Каплін.

Нагадаємо, володарі розкішних апартаментів, родючих гектарів та маєтків по усьому світу – це українські народні депутати. Наприклад, Євген Рибчинський має віллу в Америці, а Борислав Розенблат чотири об'єкти нерухомоті в Німеччині.

Автор: Тетяна Шевченко, Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Верховна Рада Тетяна Шевченко Народний фронт Опозиційний блок Сергій Тарута Сергій Пашинський УКРОП
Джерело: 24 канал
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