Права чоловіків і жінок у ЗСУ стали рівними: Рада ухвалила відповідний закон

Верховна Рада України на засідання 6 вересня схвалила у другому читанні законопроект №6109 щодо створення рівних умов та можливостей для служби жінок і чоловіків у Збройних Силах України. Свої голоси за проект закону віддали 247 народних депутатів.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Так, згідно з законом, жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законом). Це включає прийняття на військову службу за контрактом, призначення на посади, отримання військових звань, виконання завдань військової служби, скерування у відрядження, притягнення до відповідальності за порушення військової дисципліни, проходження військової служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі тощо.

Читайте також: Допомога після смерті військового: Верховна Рада внесла зміни

Раніше Юридична служба ЗСУ надала роз'яснення щодо законопроекту. Зазначалося, що документ повинен врегулювати 3 головні проблеми ґендерної нерівності при проходженні військової служби.

Перша – скасування обмежень щодо проходження служби військовослужбовцями-жінками у запасі. До цього військові-жінки незалежно від спеціальності зараховувалися до запасу другої категорії, тож граничний вік перебування в запасі становив 50 років, а для чоловіків – 60-65 залежно від військового звання.

Друга – зрівняння вікового цензу для жінок і чоловіків при прийнятті на військову службу. До прийняття закону контракт про проходження військової служби могли укладати жінки віком до 40 років, а чоловіки – віком до 45-60 залежно від військового звання.

Третя – уніфікація принципів призначення до складу добового наряду, скерування у відрядження та проходження військових зборів військовослужбовцями-жінками і чоловіками.

До слова, 6 вересня Верховна Рада прийняла за основу рішення про зміну офіційного вітання в ЗСУ на "Слава Україні" – "Героям слава".