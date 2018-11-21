Права на оренду землі тепер можна придбати на аукціоні Prozorro

У системі електронних торгів "Prozorro.Продажі" запустили аукціони з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Про це під час брифінгу після засідання Кабміну 21 листопада повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

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Він пояснив, що це працюватиме, як й інші аукціони.

Лот можна буде подати чи продати з будь-якого підключеного до "Prozorro.Продажі" майданчика. Кожен клієнт може вибрати той, якому він довіряє,

– зазначив Максим Нефьодов.

За словами директора держпідприємства "Prozorro.Продажі" Олексія Соболєва, за цією процедурою вже можуть працювати 10 майданчиків.

Найближчим часом будуть виставлені перші три лоти – земельні ділянки в Івано-Франківській, Рівненській та Вінницькій областях.

Він додав, що перші результати за цих акціонів можна буде побачити приблизно через місяць.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент Петро Порошенко продовжив мораторій на продаж земель сільгосппризначення в Україні ще на рік.

22 серпня вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.