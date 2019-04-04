Права на ролик із Зеленським щодо дебатів належать російській компанії: чому це неправда

У мережі почали поширювати інформацію про російські права на ролик із Володимиром Зеленським, в якому він закликає чинного українського гаранта взяти участь у дебатах. Чому це не відповідає дійсності, пояснюють журналісти 24 каналу.

3 квітня переможець першого туру виборів президента-2019 Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення до чинного українського гаранта Петра Порошенка, який посів другу сходинку у виборчих перегонах, із закликом взяти з ним участь у дебатах.

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Згодом з’явилася інформація, що права на цей ролик належать російській компанії Kedoo Entertainment Russia. Річ у тім, що тим ресурсам, які завантажили відео із Зеленським щодо дебатів на свої YouTube-канали, прийшло відповідне повідомлення від відеосервісу.

У вашому відео знайдено захищений авторським правом вміст. Користувач, який надіслав претензію, дозволяє використовувати свій вміст у вашому відео YouTube. Однак у вашому відео може з’являтися реклама,

– мовиться у попередженні.



Попередження, яке присилає YouTube щодо ролика із Зеленським

Зауважимо, що Kedoo Entertainment Russia володіє правами на розповсюдження в інтернеті контенту головних пропагандистських ресурсів – зокрема, російського "Першого каналу" та холдингу ВГТРК, куди входить телеканал "Россия-24" і "Россия 1". Крім того, ця компанія представляє інтереси Держтелерадіофонду Росії, кіностудії Леннаукфільм" і творчого об’єднання "Екран".

Представники Порошенка одразу взяли це на озброєння та почали закидати Зеленському, що він нібито працює на Росію.

"Це ролик знімали не місцеві продакшн-компанії, як з’ясувалося, а російські – компашки просто відразу радісно його залили собі та позначили свого фаворита на українських виборах. Юристка Ольга Деркач, професіонал в авторському праві зазначила , що фіктивний правовласник, робот, який автоматом забиває авторські права на весь контент, що було використано в новинах РФ", – переконує віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.



Коментар Ірини Геращенко щодо авторських прав на ролик із Зеленським

Кинув обвинувачення у бік Зеленського й нардеп Володимир Ар'єв, але потім свій допис видалив.

Як зауважив журналіст і блогер Євген Муджирі, Kedoo Entertainment Russia вже не одноразово помічали за крадіжкою чужого контенту із подальшою заявою прав на нього. Відтак, він робить висновок, що, цілком імовірно, й у випадку з Зеленським контент спочатку також не належав їм.

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"Ролик його показали на "Першому каналі" у якійсь із аналітичних передач, ефір цей є у YouTube, а Kedoo автоматом заявляє про свої права на контент "Першого каналу". Тобто, контент приписали "Першому каналу", хоча він їм не належить. На мою думку, прекрасна історія", – додав представник ЗМІ.

Заяву Муджирі підтримав і юрист Денис Фетісов. За його словами, на відеосервісі YouTube досить специфічно працюють авторські права.

Тобто ти можеш як оригінальний автор завантажити ролик і не ставити значення "монетизувати" (пускати рекламу YouTube на нього), і Youtube буде його вважати надбанням суспільства. Але варто якимось спритним хлопцям скопіювати та вивантажити ваш ролик собі на канал, і пускати на ньому "монетизацію", YouTube буде вважати, що авторські права належать "поганцям", оскільки за правилами YouTube, рекламу можна пускати тільки на законний контент, тобто ви повинні бути автором ролика,

– пояснив він.

Зауважимо, що ролик із Зеленським у своїй пропагандистській програмі "60 хвилин" використав телеканал "Росія 1", а потім завантажив це на своєму YouTube-каналі.

Відео із Зеленським у пропагандистській програмі "60 хвилин"

"Почавши монетизувати, вони підтвердили, що всі авторські права належать їм. А потім всім, хто почав перезаливати ролик на свої канали, від медіамережі автоматом почали прилітати попередження", – додав Денис Філатов.

У команді Володимира Зеленського інформацію про те, що права на ролик щодо дебатів з Порошенком нібито належать російській компанії, назвали черговою безпорадною та нудною спробою дискредитації.

Лише команда Володимира Зеленського є правочинним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та інших відео- та аудіопродуктах, які вироблено та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського,

– зауважили представники першого туру виборів.

Також у прес-службі Зеленського заявили, що лише його команда може ухвалювати рішення щодо надання дозволів та права використання з боку третіх осіб вищезазначеної продукції.

"Тому будь-які претензії від інших компаній до користувачів інтернету або ЗМІ є безпідставними та неправочинними", – підсумували у команді новоспеченого політика.

як розгорталися останні події щодо дебатів між порошенком і зеленським: