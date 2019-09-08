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      Права вибору там ніхто не дає, – Бекіров про своє ув’язнення і неочікуване звільнення з полону

      2090 Читать новость на русском
      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / 24 канал

      Політв’язня мали звільнити із зали "суду" в окупованому Криму ще 27 серпня. Проте кримськотатарський активіст просто зник після засідання.

      Як його для обміну везли до Росії та про право вибору, якого не існує, Едем Бекіров розповів в ефірі телеканалу ATR.

      Основне: Обмін полоненими відбувся: все, що про це відомо

      Вони мали мене з суду звільнити, але посадили в бус з охороною і відвезли. Я запитав: "Куди ми їдемо?". Мені відповіли: "Де тебе взяли, там же повинні і здати". По дорозі ми заїхали в ФСБ, я побачив, що паспорт мій з'явився
      – розповів активіст.

      У ФСБ він підписав документи про отримання паспорта, далі йому сказали, що його повертають до СІЗО. Втім, вже по дорозі Едем Бекіров зрозумів, що вони виїжджають за місто.

      Мені сказали: "Так, ми їдемо в аеропорт і летимо в Москву". Я кажу: "А чому ми летимо в Москву? Я не хочу туди". На що вони відповіли: "У вас же ніхто питати не буде". Так що права вибору там ніхто не дає,
      – додав він.

      Довідка: Едем Бекіров – кримськотатарський активіст, що постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрювала його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

      Бекіров має цукровий діабет та проблеми з серцем. Російські тюремники відмовлялися передавати тяжкохворому бранцю необхідні ліки та возити його на огляди до лікарів. Через цинічні дії росіян рідні Бекірова фактично зневірились у тому, що побачать його живим. Втім, він повернувся додому 7 вересня у складі 35 українських бранців.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники Анексія Криму ФСБ Кримські татари
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