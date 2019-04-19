Правда, брехня чи маніпуляція: VoxCheck перевірив заяви експертів Зеленського

Володимир Зеленський, кандидат у президенти України, представив команду своїх експертів 18 квітня в ефірі програми "Право на владу". Експерти виступили із заявами стосовно своїх компетенцій. А журналісти проекту VoxCheck перевірили правдивість їхніх тверджень і виявили окрім правди також брехню, перебільшення та маніпуляції.

Одним із головних питань суспільства до кандидата Зеленського тривалий час було "Хто у Вашій команді?" Українці прагнули знати, з ким потенційний президент прийде до влади.

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За три дні до другого туру виборів – 18 квітня – в ефірі телепередачі "Право на владу" Володимир Зеленський нарешті представив свою команду. Умовно названу "командою експертів". Експерти спробували тут же, в прямому ефірі, коротко пояснити своє бачення ключових напрямків розвитку країни у межах своїх компетенцій.

Тверджень, які можна було б вважати фактами, у висловлюваннях експертів, на жаль, було не надто багато. Переважно вони говорили про уявлення та плани. Однак певні факти звучали, і VoxCheck перевірив, наскільки вони правдиві.

Маніпуляція

Вислів Руслана Рябошапки (юрист, екс-заступник міністра юстиції, у 2016 році обраний членом НАЗК, але через конфлікт з керівником Наталією Корчак у червні 2017 року подав у відставку).

Той президент, який іде сьогодні, завершує свою каденцію президентом найбільш корумпованої країни в Європі. Ну, можливо за винятком Російської Федерації.

Дійсно, в останньому Рейтингу сприйняття корупції від Transparency International за 2018 рік Україна перебувала на 120 місці. З європейських чи хоч би частково європейських нижче у рейтингу – лише Росія.

Але насправді за каденцію Порошенка Україна піднялася у рейтингу. У 2012 році України була на 144 місці і Росія була навіть вище.



Рябошапка маніпулював інформацією

Неправда

Вислів Михайла Федоріва (керівник напряму діджиталізації "Зе-команди", відповідає за розвиток соціальних мереж – Telegram-каналу, Instagram та Facebook-спільноти, YouTube-каналів): Ви усі знаєте, що таке ID-карти. І знаєте, що для того, аби їх іноді застосовувати, необхідно мати з собою незрозумілий документ – щоб підтвердити, що у тебе є ця ID-карта.

У цитаті мовиться про виписку щодо місця реєстрації проживання. Іноді вона може стати в нагоді, якщо в якійсь установі немає приладу для зчитування інформації з карти, але підтвердити місце проживання потрібно.

Насправді ID-карта дійсна без будь-якого документу для підтвердження місця проживання



Федорів сказав неправду

І правда, і неправда

Вислови Євгена Комаровського (відомий український лікар-педіатр, кандидат медичних наук та ведучий телепередачі "Школа доктора Комаровського"):

Сто тисяч мешканців країни захворіли на кір. Дійсно, з 2017 року на кір захворіли в Україні 99 тисяч людей: у 2017 – 4 тисячі 788 осіб, 2018 – 54 тисячі, 2019 – 40 тисяч.

37 років тому, коли я навчався на 6 курсі медінституту, мені не могли показати хворого на кір.

Перевірити, що саме бачив чи не бачив Комаровський, неможливо, але точно відомо, що у СРСР у 1980-х за рік фіксувалося до 250 тисяч випадків захворювання на кір.



Комаровський встиг сказати і правду, і неправду

Правда

Вислів Олександра Данилюка (у команді Зеленського відповідає за економіку, міжнародні відносини, фінансову та банківську політику):

Саме цей суд (той що прийняв рішення щодо незаконності націоналізації "Приватбанку" – 24 канал) приймав рішення щодо поновлення Насірова.

Так, обидва рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.



Данилюк сказав правду про суд, але Зеленський перебільшував про міграцію

Перебільшення