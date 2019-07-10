Правда через ворожий голос, – Філарет у дивний спосіб пояснив, навіщо говорив з "Россия 24"

Що інтерв'ю російським пропагандистам з каналу "Россия 24" викличе таку бурхливу реакцію у суспільстві – не думав. Якби знав – можливо, відмовився б від розмови. Однак важливо не те, з ким говорив, а те, що розповів. Таку позицію висловив почесний патріарх ПЦУ Філарет.

Філарет зазначив, що дає інтерв'ю усім, хто попросить. І навіть "цьому ворожому каналу ("Россия 24" – 24 канал) інформацію давав правдиву". Так почесний патріарх сказав "Громадському".

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За словами Філарета, якби він передбачив, що його інтерв'ю пропагандистському каналу "Россия 24" викличе таку негативну реакцію у суспільстві, він би, ймовірно, відмовився від нього.

Я даю інтерв'ю усім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я давав ворожому каналу. Бо я і українським каналам даю інтерв'ю, але вони перекручують мої слова. Або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі,

– нарікав Філарет.

На його думку, ЗМІ здебільшого "направлені на знищення Київського патріархату". Натомість російський канал "дав інформацію правдиву".

Він не перекрутив те, що я сказав. І це вже має велике значення. Світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не на те, кому сказав,

– наголосив почесний патріарх.

Що це за історія з Філаретом і "Россия 24"?

Патріарх Філарет давно заявляв про незгоду з уставом ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, мовляв, не були виконані. Потім Філарет узагалі почав заявляти, що Київський патріархат досі існує.

І ось у липні Філарет з цими ж заявами вирішив піти і до російських пропагандистів – дав інтерв'ю телеканалу "Росія-24". У ньому вже традиційно для себе розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України. Репортаж назвали "Нічого святого".

У ПЦУ такі дії Філарета пояснили його хворобою. Мовляв, саме хвороба зробила патріарха фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томоса. А Москва користується цим і принижує Філарета, а він цього вже не здатен зрозуміти. Про це писав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря).

За його словами, хвороба спричинила "пробиття дна" – інтерв‘ю "Россия 24": "Здорова українська людина не дає інтерв‘ю "Россия 24". Я не можу собі навіть уявити, щоби наш патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне – щоби далі руйнувати Україну".