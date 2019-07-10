23:33
10 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію
      Вєсті Кремля
      21:25, сьогодні
      Вєсті. UA: Як Вакарчук облажався. Стендап Ляшка про Ахметова
      Вєсті.UA
      19:32, сьогодні
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Правда через ворожий голос, – Філарет у дивний спосіб пояснив, навіщо говорив з "Россия 24"

      1349 Читать новость на русском
      Філарет заявив, що інтерв'ю дає усім. хто попросить
      Філарет заявив, що інтерв'ю дає усім. хто попросить / apostrophe.ua

      Що інтерв'ю російським пропагандистам з каналу "Россия 24" викличе таку бурхливу реакцію у суспільстві – не думав. Якби знав – можливо, відмовився б від розмови. Однак важливо не те, з ким говорив, а те, що розповів. Таку позицію висловив почесний патріарх ПЦУ Філарет.

      Філарет зазначив, що дає інтерв'ю усім, хто попросить. І навіть "цьому ворожому каналу ("Россия 24" – 24 канал) інформацію давав правдиву". Так почесний патріарх сказав "Громадському".

      Читайте також: Співпраця з КДБ – не гріх: Філарет зробив неоднозначну заяву

      За словами Філарета, якби він передбачив, що його інтерв'ю пропагандистському каналу "Россия 24" викличе таку негативну реакцію у суспільстві, він би, ймовірно, відмовився від нього.

      Я даю інтерв'ю усім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я давав ворожому каналу. Бо я і українським каналам даю інтерв'ю, але вони перекручують мої слова. Або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі,
      – нарікав Філарет.

      На його думку, ЗМІ здебільшого "направлені на знищення Київського патріархату". Натомість російський канал "дав інформацію правдиву".

      Він не перекрутив те, що я сказав. І це вже має велике значення. Світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не на те, кому сказав,
      – наголосив почесний патріарх.

      Що це за історія з Філаретом і "Россия 24"?

      Патріарх Філарет давно заявляв про незгоду з уставом ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, мовляв, не були виконані. Потім Філарет узагалі почав заявляти, що Київський патріархат досі існує.

      І ось у липні Філарет з цими ж заявами вирішив піти і до російських пропагандистів – дав інтерв'ю телеканалу "Росія-24". У ньому вже традиційно для себе розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України. Репортаж назвали "Нічого святого". 

      У ПЦУ такі дії Філарета пояснили його хворобою. Мовляв, саме хвороба зробила патріарха фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томоса. А Москва користується цим і принижує Філарета, а він цього вже не здатен зрозуміти. Про це писав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря).

      За його словами, хвороба спричинила "пробиття дна" – інтерв‘ю "Россия 24": "Здорова українська людина не дає інтерв‘ю "Россия 24". Я не можу собі навіть уявити, щоби наш патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне – щоби далі руйнувати Україну".

      blog_ava
      Коли в Україну повернеться спека до +33 градусів: прогноз
      сьогодні
      19363
      Теги: Новини України Україна – Росія Філарет Релігія Російська пропаганда ЗМІ Православна церква України Конфлікт у ПЦУ УПЦ КП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 09:30 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      42603
      Шаман идёт "изгнать Путина"
      сьогодні , 23:00 Шаман идёт "изгнать Путина"
      Іван Яковина 112
      Головні новини 10 липня: нові рейтинги партій і прочуханка Годунку від Зеленського
      сьогодні , 22:32 Головні новини 10 липня: нові рейтинги партій і прочуханка Годунку від Зеленського
      1705
      7 книжкових новинок липня, про які варто знати
      сьогодні , 22:00 7 книжкових новинок липня, про які варто знати
      Книги для гурманів 160
      Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад
      сьогодні , 20:12 Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад
      Артем Овдієнко 1787
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук