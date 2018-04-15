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Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі

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Леоднардо да Вінчі: тест
Леоднардо да Вінчі: тест / 24 Канал

Одна з найгеніальніших постатей в історії, яка колосально випередила свій час – винахідник, дослідник і митець Леонардо да Вінчі. І сьогодні минає 566 років з дня його народження.

За свої 67 років Леоднардо да Вінчі зумів закласти основи сучасної інженерії, ботаніки та архітектури, а картини з-під його пензля назавжди залишаться містичними, цікавими та унікальними.

Тест: Правда чи брехня: у яких голлівудських фільмах показують Україну?

Легендарний винахідник на сотні років випередив еволюцію технологій, створивши праобрази десятків винаходів, без яких людство зараз не може обійтись. І хто б колись подумав, що людина на таке здатна.

Тож, якщо готові отримати порцію здивування щодо винаходів Леонардо да Вінчі – пройдіть цікавий тест. Бажаємо успіхів!

Теги: LifeStyle Тести
Джерело: 24 Канал
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