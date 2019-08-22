Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле

Под российским Северодвинском 8 августа на военной базе в поселке Ньонокси произошел взрыв. В регионе резко подскочил радиационный фон.

Сегодня важный пост про одно тревожное событие, которое произошло недавно в России и которое касается всей планеты Земля – взрыве на секретном полигоне под Северодвинском, информацию о котором российские власти стараются сейчас засекретить. Как стало известно сегодня – в России не работают уже 4 станции мониторинга радиационной обстановки – что многие связывают как раз со взрывом в Северодвинске.

Важно! Радиоактивное облако накрыло Украину после взрыва под Архангельском: карта и комментарий эколога

"Вот они эти америкосы, наврали про нас все в фильме "Чернобыль!" – вскрикивают ватники, и тут же практически в точности повторяют все, что было показано в фильме – врачам, что принимали пострадавших от взрыва, не сообщили, что те поражены радиоактивным цезием-137, вся информация о взрыве засекречивается, а станции мониторинга радиационной обстановки выводятся из строя.

Итак, в сегодняшнем посте – рассказ о том, что на самом деле случилось в Северодвинске.

Взрыв на полигоне или ядерный реактор?

Для начала о том, что вообще случилось. На секретном полигоне в Северодвинске случился некий инцидент, который был связан с ракетным оружием и ядерной энергетической установкой. Точно так же, как и в совке, российские власти ничего не сообщили людям – обо всем стало известно из сторонних источников. 13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter – "8 августа на полигоне под Северодвинском произошла авария российской крылатой ракеты "Буревестник", или "Skyfall" в обозначениях НАТО.

"Буревестник" – та самая ракета, о которой Путин рассказывал Федеральному собранию и которой угрожал миру – по одной из версий, на испытаниях взорвалась именно она. По другой из версий – где-то под Северодвинском взорвался ядерный реактор на тепловых нейтронах – примерно такой же, какой был в Чернобыле. В пользу этой версии говорит официальная сводка Росгидромет, которая упоминает некое "облако радиоактивных инертных газов" – вероятнее всего, имеется в виду ксенон-135, который образуется в реакторах при цепной реакции распада урана-235.

С официальной сводкой Росгидромета можно ознакомиться здесь, или читайте ниже.

Читайте также: Радиационный взрыв под Архангельском: украинцев призвали не паниковать

Цезий-137 в больничных палатах

Врачам Архангельской областной больницы, куда привезли пострадавших от взрыва под Северодвинском, не сообщили, что больные поражены радионуклидами – точно так же, как это было в 1986 году и что было показано в сериале "Чернобыль". Только позже, после проведения анализов, врачи обнаружили в мышечной ткани пострадавших радионуклид цезий-137.

Как рассказывает "Медуза" – все врачи и сотрудники больницы, что контактировали с ранеными при взрыве, по требованию ФСБ подписали документы о неразглашении. По неподтвержденной информации из источников "Медузы" – пять или шесть сотрудников Архангельской больницы позже отправили в Москву на анализы, по другой информации – отправили около 50 сотрудников.

Издание "Северные новости" приводит слова одной из сотрудниц больницы:

Из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрыли приемное отделение больницы, а спустя некоторое время медперсоналу дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита.

Последствия засекречены

Официальные российские власти не рассказывают о происшествии ничего конкретного, либо отделываются комментариями в стиле "все хорошо, прекрасная маркиза". А между тем, после случившегося инцидента только по официальным данным Росгидромета радиационный фон в Северодвинске превышал фоновые показатели в 4-16 раз.

Сегодня появилась информация, что в России также перестали работать 4 станции мониторинга, которые сообщали о радиационной обстановке...

Между тем, в Twitter публикуются вот такие карты радиоактивного загрязнения после инцидента, полученные со спутника – радиационные потоки накрыли, главным образом, Россию и граничащие с ней на юго-востоке страны:

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18. srpna 2019

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0 — CTBTO (@ctbto_alerts) 10. srpna 2019

Вместо эпилога

Ну что тут сказать? Слоганом нашумевшего сериала "Чернобыль", против которого вспетушились все ватники, любители СССР, сталинисты и антизападники, стала фраза "Какова цена лжи?". И то, что происходит сейчас после инцидента под Северодвинском, как нельзя лучше показыват суть и преемственность нынешних российских властей – они точно так же, как и в СССР, ничего не рассказывают собственным гражданам. Не поменялось ничего...

Такие дела.

История повторяется: Взрыв на полигоне под Архангельском: российские станции мониторинга радиации не дают данных

Добавляйтесь в друзья в ЖЖ;)

Подписывайтесь на мой канал в Telegram

Подписывайтесь на меня в Facebook

На YouTube-канал тоже подписывайтесь:)

Подписывайтесь на мою страничку Вконтакте

Подписывайтесь на мой Twitter