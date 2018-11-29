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      Правець: симптоми та причини важкої хвороби

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      Правець: симптоми, причини і профілактика смертельної хвороби
      Правець: симптоми, причини і профілактика смертельної хвороби / Фото з відкритих джерел

      Правець – це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і викликає сильні судоми м'язів. У багатьох випадках хвороба закінчується смертю.

      Правець зустрічається в усіх частинах світу. У щорічно на землі від правця гине понад 160 тисяч людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування у розвинених країнах помирає 30-60 % госпіталізованих хворих. Натомість у регіонах, де відсутня в необхідній кількості протиправцева сироватка смертність сягає 80 %. Смертність серед новонароджених дітей становить близько 95 %.

      Причини захворювання на правець

      Виникає хвороба від зараження спорами анаеробної палички Clostridium tetani, які найчастіше живуть у грунті разом і з її частинками потрапляють всередину організму людини через різні ушкодження шкіри, навіть звичайні порізи.

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      Проте оброблення рани такими антисептичними засобами як: перекис водню, йод, зеленка, не зможе знешкодити спори правця.

      Збудником правця є заражена спорами анаеробна паличка Clostridium tetani

      Збудником правця є заражена спорами анаеробна паличка Clostridium tetani

      Симптоми правця

      Медики виділяють 4 форми правця: блискавичну, гостру, підгостру та хронічну. Хвороба починається із загальної слабкості, дратівливості, головного болю, у ділянці рани "тягнуть" м’язи.

      Далі м’язи починають видозмінюватися, особливо біля рани та у жувальних м’язах – хворому важко відкрити рот через судоми і біль. Виникає тягучий біль у м’язах шиї, потилиці, спини, попереку. У хворого може виникати відчуття тривоги та страху, а також порушується сон.

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      Згодом судоми охоплюють всі м’язи тулуба, від чого хворий вигинається дугою. Медики наголошують – якщо не розпочати лікування негайно, людину не вдасться врятувати.

      Також дослідження показують, що у людей, які хворіли правцем, не формується імунітет до захворювання. Тому є ризик захворіти знову.

      Правець - симптоми

      Симптоми правця

      Профілактика правця

      За словами фахівців, найефективніший метод попередження правця – профілактичні щеплення, які проводяться з раннього дитячого віку.

      У випадку поранення можна бути захищеним від хвороби, якщо після останнього щеплення минуло не більше 5 років. Якщо пройшло більше, то проводиться екстрена профілактика правця.

      Екстрена профілактика – це хірургічна обробка рани та імунопрофілактика, шляхом введення правцевого анатоксину, протиправцевої сироватки, протиправцевого імуноглобуліну.

      Найефективнішою профілактикою правця є щеплення, яке роблять з раннього віку

      Найефективнішою профілактикою правця є щеплення, яке роблять з раннього віку

      Який препарат вводити, та його кількість залежить від стану хворого та терміну звертання. Екстрену профілактику правця слід проводити якнайшвидше.

      Лікарі також рекомендують уважно ставитися до гігієни тіла, стежити за чистотою натільної білизни. Якщо ви працювали чи перебували у сільській місцевості або на природі, слід ретельно помитися, змінювати одяг і прати його при гарячій температурі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здорове життя Здоров'я Медицина Лікування Профілактика захворювань Інфекція Інфографіка
      Джерело: 24 Канал
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