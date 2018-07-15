"Правий сектор" розігнав зеленкою "комуністичний шабаш" у Кривому Розі

14 липня у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, в офісі Комуністичної партії, яка є забороненою в Україні, мав відбутися з’їзд прихильників цієї політичної ідеології, однак активісти "Правого сектора" його зірвали.

Про це патріоти написали на своїй сторінці у Facebook.

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"Активісти "Правого сектору" облили комуністів зеленкою та попередили про те, що вони порушують закон. Згодом, правосекторівці викликали правоохоронців і змусили їх скласти протокол, а також взяти покази у присутніх на цьому "шабаші", – підкреслюється у повідомленні.



Націоналісти розганяли "комуністичний шабаш" зеленкою

За словами представників націоналістичної організації, відсутність протягом тривалого періоду політики декомунізації в Україні була однією із причин, які призвели до неорадянського реваншу.



На місце події представники "Правого сектора" викликали поліцію

"Носії радянських цінностей сьогодні є головним кадровим резервом терористичних загонів у так званих "ДНР" та "ЛНР". Тому питання декомунізації для України сьогодні стосується вже не лише гуманітарної політики, але й політики безпеки. Слід зазначити, що націоналісти, як свідома частина населення, почали боротися з цим "червоним змієм" ще до того, як влада оголосила про декомунізацію, бо розуміли всю шкоду, яку здатна принести нації, ідеологія, що прославляє катів українського народу", – зауважили у "Правому секторі".

Націоналіст переконують, що вони розпочали боротьбу із "червоним змієм" ще задовго до декомунізації

Нагадаємо, наприкінці квітня у Києві біля будівлі Окружного адміністративного суду активісти націоналістичної організації С14 облили фарбою Наталію Вітренко, що очолює "Прогресивну соціалістичну партію України"