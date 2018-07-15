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"Правий сектор" розігнав зеленкою "комуністичний шабаш" у Кривому Розі

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Активісти "Правого сектора" не дали відутися підпільному зльоту комуністів у Кривому Розі
Активісти "Правого сектора" не дали відутися підпільному зльоту комуністів у Кривому Розі / Facebook-сторінка "Правого сектора"

14 липня у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, в офісі Комуністичної партії, яка є забороненою в Україні, мав відбутися з’їзд прихильників цієї політичної ідеології, однак активісти "Правого сектора" його зірвали.

Про це патріоти написали на своїй сторінці у Facebook.

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"Активісти "Правого сектору" облили комуністів зеленкою та попередили про те, що вони порушують закон. Згодом, правосекторівці викликали правоохоронців і змусили їх скласти протокол, а також взяти покази у присутніх на цьому "шабаші", – підкреслюється у повідомленні.

Правий сектор, Кривий Ріг, зеленка, Комуністична партія, комуністи, Дніпропетровщина
Націоналісти розганяли "комуністичний шабаш" зеленкою 

За словами представників націоналістичної організації, відсутність протягом тривалого періоду політики декомунізації в Україні була однією із причин, які призвели до неорадянського реваншу.

Правий сектор, Кривий Ріг, зеленка, Комуністична партія, комуністи, Дніпропетровщина
На місце події представники "Правого сектора" викликали поліцію 

"Носії радянських цінностей сьогодні є головним кадровим резервом терористичних загонів у так званих "ДНР" та "ЛНР". Тому питання декомунізації для України сьогодні стосується вже не лише гуманітарної політики, але й політики безпеки. Слід зазначити, що націоналісти, як свідома частина населення, почали боротися з цим "червоним змієм" ще до того, як влада оголосила про декомунізацію, бо розуміли всю шкоду, яку здатна принести нації, ідеологія, що прославляє катів українського народу", – зауважили у "Правому секторі".

Правий сектор, Кривий Ріг, зеленка, Комуністична партія, комуністи, Дніпропетровщина

Націоналіст переконують, що вони розпочали боротьбу із "червоним змієм" ще задовго до декомунізації 

Нагадаємо, наприкінці квітня у Києві біля будівлі Окружного адміністративного суду активісти націоналістичної організації С14 облили фарбою  Наталію Вітренко, що очолює "Прогресивну соціалістичну партію України"

Теги: Новини України Правий сектор Новини Кривого Рогу Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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