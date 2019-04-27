"Правий сектор" знищив позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Бійці 1-шої окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" ракетним ударом розбили укріплення проросійських бойовиків на Донбасі.

Відеокадри потужної атаки опублікував командир 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло у своєму Facebook.

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Що робить 1 ОШР ДУК "Правий сектор" на передовій? Знищує ворога. Пряме влучення протитанкової керованої ракети (ПТУР) у дерево-земляні оборонні точки російських військових,

– підписав відео Дмитро.

Як видно на відео, військовий випустив ракету, і тоді вона успішно потрапила в ціль – позицію окупантів. У результаті спецоперації воїнів, точка бойовиків була повністю знищена.

Раніше військові 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" завдали потужного удару по позиціях проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, внаслідок чого були ліквідовані ворожі укріплення та вогневі точки.