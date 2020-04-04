Правки до "антиколомойського" закону затягнуть процес його розгляду, – Арахамія

Противники "антиколомойського" законопроєкту уже подали 5 тисяч правок до другого читання. Прийняття закону – є ключовою вимогою МВФ для надання Україні допомоги. В іншому випадку Україні загрожує економічна криза.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі одного з українських телеканалів, що кількість правок може збільшитися ще до 8 або 10 тисяч.

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Ми розуміємо, що буде чинитися максимальний опір цьому процесу,

– додав Арахамія.

Політик нагадав, що депутати протягом семи днів з моменту голосування в першому читанні, подають свої поправки. Давид Арахамія наголосив, що буде велика боротьба за цей законопроєкт.

Будуть намагатися його зупинити, заблокувати і перша битва буде в комітеті, тому що тільки після того, як комітет розгляне поправки, це може бути винесено в зал,

– підсумував Арахамія.

Наразі невідомо, коли Рада голосуватиме за законопроєкт про банки у другому читанні.

Зверніть увагу! Депутатам погрожували перед голосуванням за "антиколомойський" закон у першому читанні. Дізнайтеся більше за посиланням.

Що відомо про "антиколомойський" закон? Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.



Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.



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