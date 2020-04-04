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      Правки до "антиколомойського" закону затягнуть процес його розгляду, – Арахамія

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      Депутати подали до закону тисячі правок / Пресслужба Кабміну

      Противники "антиколомойського" законопроєкту уже подали 5 тисяч правок до другого читання. Прийняття закону – є ключовою вимогою МВФ для надання Україні допомоги. В іншому випадку Україні загрожує економічна криза.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі одного з українських телеканалів, що кількість правок може збільшитися ще до 8 або 10 тисяч.

      До теми Допомога Україні: МВФ назвав умови

      Ми розуміємо, що буде чинитися максимальний опір цьому процесу,
      – додав Арахамія.

      Політик нагадав, що депутати протягом семи днів з моменту голосування в першому читанні, подають свої поправки. Давид Арахамія наголосив, що буде велика боротьба за цей законопроєкт.

      Будуть намагатися його зупинити, заблокувати і перша битва буде в комітеті, тому що тільки після того, як комітет розгляне поправки, це може бути винесено в зал,
      – підсумував Арахамія.

      Наразі невідомо, коли Рада голосуватиме за законопроєкт про банки у другому читанні.

      Зверніть увагу! Депутатам погрожували перед голосуванням за "антиколомойський" закон у першому читанні. Дізнайтеся більше за посиланням.

      Що відомо про "антиколомойський" закон? Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

      Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

      Детальніше – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Законодавство Гроші Верховна Рада МВФ Банки
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