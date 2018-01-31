Правляча партія в Польщі шукає підтримку серед громадян популістичними способами, – Семенуха

Про 4G в Україні і відносини з Польщею розповів народний депутат, член парламентського комітету з інформатизації Роман Семенуха.

Про 4G в Україні

– У всіх розвинутих Країнах діє зв'язок 4 покоління. Його переваги в тому, що він надійніший і має більшу швидкість передачі даних, що наддасть населенню низку нових можливостей. І оператори вже запровадили акції по замінні сім-карт. Сьогоднішні торги – це лише маленька частина тих діапазонів і ними зможуть скористатись лише окремі райони великих міст.

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В березні очікуються торги діапазонів, які будуть покривати набагато більшу територію. Але повного покриття всієї території України не буде. Вже з квітня найбільші міста зможуть користуватись новою технологією.

На наступних торгах очікується, що держава зможе поповнити бюджет ще на 4 мільярди гривень. І це великий крок вперед і нарешті Україна отримає сучасні цифрові технології, які вже працюють в країнах Африки.

Про відносини з Польщею

На жаль, я думаю, що закон про протидію "бандеризму" буде прийнятий Сеймом Польщі. Попри критику попередніх президентів, вони зробили багато для примирення з нашим сусідом. І в кожної європейської держави є хороші історичні моменти і погані зі своїми сусідами.

Тому треба діяти за принципом "ми пробачаємо і просимо вибачення", що робили Кучма і Ющенко. На жаль, правляча партія в Польщі сьогодні шукає підтримку серед громадян популістичними способами і грають на емоціях людей.

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Посварити людей легко, а помирити буде важко. І в цьому зацікавлені в Росії. І я вважаю, що не потрібно відповідати симетрично на ці напади, а вирішувати проблеми дипломатичним шляхом поки це буде можливо.